«Вынуждена взять псевдоним». Волочкова заявила, что ее дочь стесняется своей фамилии

По словам танцовщицы, ее 18-летняя дочь начала стесняться фамилии Волочкова.

Балерина призналась, что у нее вызывает это двойственные чувства, но ребенок ей все объяснил.

«Сказала: „Мам, я как поэт вынуждена взять псевдоним“. Она не хочет быть дочкой звезды, хочет быть самостоятельной. Я ее уважаю за это», - уточнила артистка.

Волочкова подчеркнула, что у нее есть возможность пропиарить любой проект дочери, сделать его популярным, Ариадне это не нужно. Балерина отметила, что ей нравится такой рассудительный подход.

Недавно между Волочковой и ее дочерью произошла ссора из-за недвижимости. Танцовщице не понравилось, что 18-летняя Ариадна потребовала у нее квартиру.