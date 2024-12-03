«Вынимали из реанимации». МакSим рассказала о борьбе с алкоголизмом
Известная певица Марина Абросимова (МакSим) заявила, что в лечении от алкогольной зависимости ей помогли высшие силы. Об этом исполнительница рассказала в интервью комику Павлу Воле на телеканале ТНТ.
МакSим отметила, что перепробовала множество способов завязать с привычкой, однако большинство из них оказались бесполезны.
«Господь Бог помог мне. Меня вынимали из реанимации, перепробовали всевозможные варианты вшиваний и кодировок, после этого не действовало ничего», - сказала она.
Певица ранее отрицала алкогольную зависимость, но серия неудачных выступлений заставила поклонников подозревать ее в злоупотреблении спиртными напитками.
Артистка недавно вернулась из наркологической клиники, где прошла лечение от алкогольной зависимости.
Она публично призналась в своем недуге, отметив, что непросто сказать это вслух. По словам певицы, решение приехать в рехаб добровольно стало для нее огромным шагом.