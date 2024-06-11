«Выкормыши Первого канала». Музыкант Новиков высказался о предателях России

«Самое большое число предателей, сбежавших из России и поливающих ее сейчас грязью из-за границы, - выкормыши Первого канала», - заявил Новиков.

Кроме того, музыкант раскритиковал передачу «АнтиФейк», которая выходит на федеральном канале. По его мнению, ситуация в информационном пространстве требует введения особых мер для того, чтобы СМИ по своему желанию не могли создавать и транслировать в эфире «подобную дрянь».

Ранее россияне записали певца Алексея Воробьева в предатели из-за переезда США. Артиста упрекнули в том, что на фоне громких заявлений о любви к Родине он устроил комфортную жизнь за рубежом под американским флагом.

Музыкант, певец и поэт Александр Новиков назвал большинство «предателей России» «выкормышами» Первого канала. Об этом он заявил в интервью для издания « Аргументы недели ».