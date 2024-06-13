13 июня 2024, 02:33

«Выкопала себе яму». Поплавская уличила Ахеджакову в страхе перед проверкой МВД

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова престала давать интервью и выходить в свет из-за страха проверки правоохранительными органами на предмет дискредитации ею Вооруженных сил России. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявила актриса Яна Поплавская.

По мнению собеседницы издания, Ахеджакова совершила непоправимую ошибку, отвернувшись от российского зрителя, который не понял, как любимая им актриса может нести всякую ересь и стать провокатором.

«Она сама себе выкопала яму. Возможно, испугалась наговорить чего-то лишнего после проверки [на дискредитацию ВС РФ], поэтому решила залечь на дно», - заявила Поплавская.

В марте 2023 года Ахеджакова написала заявление по собственному желанию об уходе из московского театра «Современник».

Актеры Театр "Современник"
13 июня 2024, 01:26
Ковальчук поделилась видео медового месяца с Харламовым на Рублевке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Екатерина Ковальчук поделилась в своей социальной сети подробностями того, как она проводит лето со своим мужем комиком Гариком Харламовым. Об этом рассказал сайт Woman.ru.

Сестра звезды сериалов «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита» Анны Ковальчук показала видеокадры, как она пьет чай на террасе четырехэтажного дома на Рублевке в присутствии своей собаки, а также катается на скутере с Гариком Харламовым, за которого недавно вышла замуж.

По данным издания, их свадьба состоялась накануне лета.

«Вместо пышного торжества супруги отметили этот день только с близкими людьми в небольшом ресторане», - рассказали авторы материала.

Ранее Ковальчук поделилась фотографией , предположительно, с их свадьбы с Харламовым.

Сериалы Свадьбы Гарик Харламов
13 июня 2024, 00:52
«Наслаждайся». Муцениеце впервые высказалась о новой жене Прилучного
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на бывшего мужа Павла Прилучного. Как сообщило издание Starhit, знаменитость обвинила его в безразличии по отношению к их общим детям 11-летнему Тимофею и восьмилетней Мии.

Артисты развелись в 2020 году. С того момента они постоянно судятся, потому что Муцениеце выписала экс-супруга из квартиры и потребовала алименты. Последний суд актер проиграл, однако, по словам Агаты, не смог принять поражение.

«Мой бывший муж - просто хороший, классный парень, проиграл суд. Нет, чтобы с достоинством это просто принять», - возмутилась знаменитость.

Она не понимает, по какой причине Прилучный не хочет помогать финансово собственным детям. По мнению звезды, родители обязаны нести ответственность за своих наследников и обеспечивать их.

«Больше ничего не надо. Живи счастливо, наслаждайся. Я вижу, как у вас все хорошо с вашей замечательной супругой», - добавила Муцениеце.

Это уже не в первый раз, когда актриса жалуется на бывшего мужа из-за уклонения от алиментов. Еще в апреле артистка пристыдила его за то, что ей пришлось выбивать деньги на детей.

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на бывшего мужа Павла Прилучного. Как сообщило издание Starhit , знаменитость обвинила его в безразличии по отношению к их общим детям 11-летнему Тимофею и восьмилетней Мии.

Суд Дети Деньги Актеры
12 июня 2024, 23:45
Скрытная дочь Задорнова показала редкое фото с ребенком
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Дочь юмориста Михаила Задорнова, художница Елена Задорнова-Тартуси показала фанатам фото в купальнике. Снимок женщина опубликовала в Instagram*.

На фото она позирует около воды. В одной руке держит дочь, а во второй - освежающий напиток с трубочкой. Наследница комика надела черный купальник и солнцезащитные очки.

«Родительство - это тяжело», - отметила художница.

Елена замужем за ливанцем Али Тартуси, пара живет на Мальте. Дочь артиста не любит распространяться о личной жизни. Только в прошлом году поклонники узнали, что она растит трех детей. А в мае Елена Задорнова-Тартуси опубликовала редкое фото с мужем. Они познакомились в 2021 году в Париже.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Дети Женщины
12 июня 2024, 22:43
Мария Шумакова снялась в купальнике, обнажив целлюлит и лишний вес
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Мария Шумакова поделилась с поклонниками откровенной фотографией. Снимок звезда опубликовала в Instagram*.

Артистка предстала перед камерой в красном, закрытом купальнике. Она распустила волосы и надела темные очки, со свисающим украшением на одной из линз.

«Ракурс выигрышный, но целлюлит намерено не замазывала. Не могу сказать, что я принимаю тело и хочу оставить его в этом виде. Но я так благодарна ему, что оно выносило нового человека!» - написала Шумакова под фото.

Она призналась, что весит 79 килограммов. Женщина усердно пытается похудеть и каждый сброшенный килограмм для нее личная победа.

Ранее стало известно, что Мария Шумакова родила первенца. Знаменитость раскрыла фанатам имя новорожденного - Леонид.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Женщины

Новости по теме