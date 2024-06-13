«Выкопала себе яму». Поплавская уличила Ахеджакову в страхе перед проверкой МВД
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова престала давать интервью и выходить в свет из-за страха проверки правоохранительными органами на предмет дискредитации ею Вооруженных сил России. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявила актриса Яна Поплавская.
По мнению собеседницы издания, Ахеджакова совершила непоправимую ошибку, отвернувшись от российского зрителя, который не понял, как любимая им актриса может нести всякую ересь и стать провокатором.
«Она сама себе выкопала яму. Возможно, испугалась наговорить чего-то лишнего после проверки [на дискредитацию ВС РФ], поэтому решила залечь на дно», - заявила Поплавская.
В марте 2023 года Ахеджакова написала заявление по собственному желанию об уходе из московского театра «Современник».