«Когда он разговаривал со зрителями, это было через экран, он разговаривал с каждым в отдельности. И каждый зритель считал КВН своим», - подчеркнула она на прощании с легендарным основателем «Клуба веселых и находчивых».

По словам Стриженовой, КВН - это не просто передача, это огромная планета творческих людей, которые не готовы сдаваться ни при каких обстоятельствах.

«И вот Александр Васильевич был таким», - заключила она.

Церемония прощания с Масляковым началась в 10:00 в здании «Планета КВН» на улице Шереметьевской в Москве. У гроба ведущего поставили несколько десятков венков и его фото.