17 мая 2024, 10:55

«Выглядит не очень». Жителей Кипра поразил нездоровый вид Пугачевой

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева в последнее время выглядит нездоровой. В беседе с «Московским комсомольцем» жители Кипра рассказали, что артистка осунулась и выглядит не очень хорошо.

Недавно Пугачеву заметили на концерте группы «ДДТ» в Лимассоле. Один из посетителей мероприятия рассказал журналистам, что певица «как-то сдала».

«Выглядит не очень: сутулится. Да и координация нарушена - все заметили. Просто даже пугает такими изменениями во внешности», - отметил он.

Собеседник объяснил, что раньше артистку часто видели с ее супругом на прогулках, а сейчас ее перестали встречать. Местные жители предположили, что артистка перестала выходить из дома.

«Такое ощущение, что Алла живет в четырех стенах», - заявил источник.

Поклонники также рассказали, что Пугачева пришла на концерт «ДДТ» с колтуном на голове. По словам очевидцев, лицо певицы было отекшим и выглядела она неважно.

Концерты Алла Пугачева Шоу-бизнес
17 мая 2024, 10:33
«Критика была беспощадной». Орбакайте рассказала о выборе профессии
Global Look Press
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Певица Кристина Орбакайте в юности мечтала стать актрисой и не планировала петь. В беседе с изданием Prozvezd она призналась, что в начале творческого пути как исполнительницу ее не воспринимали.

«Бог знает, как я хотела быть только актрисой, тогда как о карьере певицы даже не думала», - призналась она.

Орбакайте пояснила, что ее выпуск из ГИТИСа пришелся на кризисные времена в российском кино. В начале 90-х годов почти перестали снимать фильмы, все киностудии, включая «Мосфильм», простаивали без дела.

«Было понятно, что кризис быстро не закончится. Попробовала петь. Критика в мой адрес была беспощадной. Если как актрису, помня фильм „Чучело“, меня хвалили, то, как певицу ругали, - рассказала артистка.

На днях Орбакайте анонсировала тур по Израилю «The best». Она выступит в четырех городах, включая Тель-Авив.

Музыка Актеры Шоу-бизнес
17 мая 2024, 04:55
«Решил я всем назло». Стас Барецкий сочинил песню о Пугачеве и Галкине
РИА «Новости»
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Шоумен Стас Барецкий сочинил песню о певице Алле Пугачевой и ее муже юмористе Максиме Галкине*. О композиции он рассказал изданию News.ru.

В тексте песни сказано, что Барецкий приобрел замок артистов в деревне Грязь и решил открыть там морг.

«Думал, как мне повезло, тут решил я всем назло - замок взять в деревне Грязь, чтобы последний князь мне завидовал. <…> Морг решил я там открыть», - поется в композиции артиста.

Помимо этого, в песне автор пригласил Пугачеву прибыть в Россию для чаепития. Не оставил без внимания Барецкий и Галкина*, отметив, что на Родине юмориста ждут сотрудники ФСИН.

Ранее стало известно, что Галкин* до отношений с Пугачевой ухаживал за телеведущей Анастасией Чернобровиной. У пары даже был роман, который влюбленные старательно скрывали от публики.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Песни Алла Пугачева Максим Галкин
17 мая 2024, 04:22
«Здесь ее Родина». Сергей Зверев высказался о возвращении Пугачевой
РИА «Новости»
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Стилист Сергей Зверев выразил надежду, что певица Алла Пугачева приедет обратно в Россию. Его слова привело издание Teleprogramma.pro.

«Конечно, Алла Борисовна приедет. Здесь ее Родина, ее дом, это страна, где она родилась, состоялась, выросла. Если она вернется, я буду только рад», - сказал он.

А вот певица Мариам Мерабова противоположного мнения об артистке. Она заявила, что россияне не должны прощать Пугачеву. Вокалистка напомнила, как звезда назвала своих поклонников «холопами» и «рабами». Помимо этого, исполнительница ставила очень высокую стоимость за билеты на концерты.

Также Мерабова не понимает, за что Алла Борисовна злится на россиян. По ее словам, нельзя оскорблять людей за то, что они любят свою Родину. При этом в патриотизме самой Пугачевой артистка сомневается.

Россия Алла Пугачева
16 мая 2024, 19:06
Жена шеф-повара Ивлева снялась в откровенном топе без бюстгальтера
РИА «Новости»
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Супруга известного шеф-повара и телеведущего программы «Адская кухня» Константина Ивлева, 28-летняя Валерия Куденкова, показала поклонникам откровенный образ. Она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram* фотографию в топе без бюстгальтера.

Валерия Куденкова - вторая жена телеведущего. Их свадьба состоялась в феврале 2021 года, а уже в ноябре пара объявила о скором пополнении. В апреле 2022 года у них родилась дочь, которую назвали Ника.

Ранее балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам фотографию с обнаженной грудью. На кадрах, снятых на пляже, танцовщица предстала в одних рваных джинсах и солнцезащитных очках.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Снимок она сделала во время совместного отпуска пары на Мальдивах. Фанатам образ девушки понравился.

«Я часто получаю от вас комплименты по поводу своих образов, спасибо», - поблагодарила бизнесвумен.

Фото Отпуск Константин Ивлев

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