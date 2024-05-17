«Выглядит не очень». Жителей Кипра поразил нездоровый вид Пугачевой

Недавно Пугачеву заметили на концерте группы «ДДТ» в Лимассоле. Один из посетителей мероприятия рассказал журналистам, что певица «как-то сдала».

«Выглядит не очень: сутулится. Да и координация нарушена - все заметили. Просто даже пугает такими изменениями во внешности», - отметил он.

Собеседник объяснил, что раньше артистку часто видели с ее супругом на прогулках, а сейчас ее перестали встречать. Местные жители предположили, что артистка перестала выходить из дома.

«Такое ощущение, что Алла живет в четырех стенах», - заявил источник.

Поклонники также рассказали, что Пугачева пришла на концерт «ДДТ» с колтуном на голове. По словам очевидцев, лицо певицы было отекшим и выглядела она неважно.