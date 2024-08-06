06 августа 2024, 10:33

«Выдумки от начала до конца». Галкин о — планах Пугачевой выступить в России

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Юморист Максим Галкин* опроверг слухи о том, что якобы певица Алла Пугачева намерена дать сольный концерт в России в этом году. В социальной сети Instagram**он назвал фейком эту информацию, появившуюся накануне в СМИ.

«Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Какое окружение? Кто этот продюсер?», - озадачился юморист.

Галкин* также опроверг сведения, размещенные в прессе, о том, что Пугачева попытается посодействовать в вопросе о снятии с него статуса иноагента.

На днях примадонна во время фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале объяснила, что не будет выступать в ближайшее время. По ее словам, она не может преодолеть внутренний барьер.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Алла Пугачева Максим Галкин Шоу-бизнес
06 августа 2024, 10:31
Ургант и Познер решили вновь покорить Европу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Телеведущий Иван Ургант вместе с журналистом Владимиром Познером осенью запланировал отправиться в тур по Европе. Соответствующий анонс шоумен разместил в социальной сети Instagram*.

В публикации сказано, что в октябре этого года состоится шоу «Путешествия Познера и Урганта». Журналист и телеведущий выступят в Марбелье, Барселоне, Аликанте, Ницце и Париже.

Публике представят программу, состоящую из разных жанров, включая интеллектуальный стенд-ап и познавательные беседы. Ургант и Познер будут делиться со зрителями своими впечатлениями от людей и путешествий по всему миру.

На днях в Санкт-Петербурге отменили выступление Урганта на благотворительном фестивале «Антон тут рядом». Комментируя случившееся, депутат Государственной думы Елена Драпеко заявила, что телеведущему нужно выбрать позицию и публично поддержать участников СВО.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Европа Иван Ургант Владимир Познер Шоу-бизнес
06 августа 2024, 09:43
«Мое тело — мой инструмент». Подольская перечислила секреты похудения
Читайте нас в: Google Новости
Идеальная фигура — не только хорошее здоровье, но и залог успешной карьеры. Таким мнением поделилась в беседе с журналистами «Леди Mail» певица Наталья Подольская.

«Быть ленивой я не могу себе позволить: мое тело - мой инструмент, и я должна быть стройной и красивой, чтобы нравиться зрителям», - уточнила она.

Артистка отметила, что для поддержания стройности много времени посвящает спорту, включая занятия фитнесом.

«И стараюсь по возможности делать это несколько раз в неделю. Иногда приходится заставлять себя, но что делать», - призналась Подольская.

По словам певицы, она тщательно контролирует свое питание. Когда нужно сбросить вес, артистка соблюдает пост, если он идет в это время, либо не ест после 19:00.

Подольская пояснила, что вне дома также следит за порциями, старается не «заедать» усталость после концертов и репетиций. Несмотря на это, исполнительница подчеркнула, что очень любит поесть, но калорийные блюда употребляет в первой половине дня.

«„Отрываюсь“ на завтраках - ем все, что хочу», - сказала она.

Ранее американская певица Майли Сайрус сильно похудела благодаря строгой диете. Ее рацион состоял из одних овощей и смузи.

Идеальная фигура - не только хорошее здоровье, но и залог успешной карьеры. Таким мнением поделилась в беседе с журналистами « Леди Mail » певица Наталья Подольская.

Концерты Диеты Шоу-бизнес
06 августа 2024, 04:07
Мадонна снялась голой в объятиях мужчины и показала кадры из постели
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Мадонна приняла участие в откровенной фотосессии с избранником. Провокационные снимки артистка опубликовала в Instagram*.

На кадрах звезда позировала с распущенными волосами, которые прикрыли ее обнаженную грудь. Свою шею звезда украсила массивными цепочками и колье. На одном из снимков сзади ее обнял темнокожий парень с несколькими татуировками. Половина его лица скрылась за плечом исполнительницы. Пара находилась в кровати.

Это уже не первый раз, когда Мадонна удивляет фанатов откровенными снимками. Артистка любит эпатировать публику и часто выбирает нестандартные наряды. Она неоднократно появлялась на публике в одежде с глубоким декольте и мини-юбках.

Ранее на Мадонну подали в суд за слишком откровенное шоу. На одном из концертов звезда запретила использовать кондиционеры и попросила зрителей раздеться.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Одежда Музыка Шоу-бизнес
05 августа 2024, 23:20
Врачи пообещали Эдварду Билу спасти его ногу от ампутации
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Врачи спасли блогера Эдварда Била от ампутации. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, медики провели ему девять операций, однако инфекция все еще осталась. Сейчас мужчина лежит в общей палате, ему сделали переливание крови.

Ранее появилась информация, что пранкеру могли ампутировать ногу. Как заявлял двоюродный брат интернет-деятеля, врачи сделали все возможное, чтобы этого избежать. На месте перелома появилась большая рана, которая начала гноиться.

Эдварда Била привезли в больницу из следственного изолятора 31 июля. Его состояние стремительно ухудшалось. Адвокат блогера в беседе с 360.ru рассказал, что у его подопечного была температура под 40 градусов.

Больницы Врачи Блогеры Эдвард Бил

Новости по теме