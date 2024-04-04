«Выбросите ее! Срочно!». Звезда «Универа» Кожевникова призвала избавиться от микроволновок

«Если вы еще используете микроволновку - выбросите ее! Срочно! Я серьезно!» - сказала она.

По словам Кожевниковой, она не пользуется микроволновкой больше 15 лет. Она уверенна, что бытовое устройство чрезмерно вредит здоровью.

В подтверждение своих слов она опубликовала часть интервью блогера Александра Дзидзарии и кандидата технических наук Владимира Тюняева.

«С точки зрения воздействия физического фактора это СВЧ 2.4 ГГц стоит магнетрон, который нас облучает, это раз. <…> А то что пища в ней, по нашим исследованиям, которые мы проводили, это, извините, (фекалии), которые можно выбросить в помойку, потому что меняет молекулярная структура вообще любой пищи. <…> Не усваивается, не переваривается, это токсины в чистом виде», - заявил Тюняев.

Однако у профессора РАН Пятакова противоположное мнение: он считает, что микроволновка не вредит здоровью человека. По его словам, при использовании микроволновой печи по инструкции ее излучения не окажут негативных воздействий на организм.

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