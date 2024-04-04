04 апреля 2024, 10:43

«Выбросите ее! Срочно!». Звезда «Универа» Кожевникова призвала избавиться от микроволновок

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Актриса, бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова обратилась к обществу с призывом экстренно избавиться от микроволновок. О вреде техники на здоровье она рассказала в своем Instagram*.

«Если вы еще используете микроволновку - выбросите ее! Срочно! Я серьезно!» - сказала она.

По словам Кожевниковой, она не пользуется микроволновкой больше 15 лет. Она уверенна, что бытовое устройство чрезмерно вредит здоровью.

В подтверждение своих слов она опубликовала часть интервью блогера Александра Дзидзарии и кандидата технических наук Владимира Тюняева.

«С точки зрения воздействия физического фактора это СВЧ 2.4 ГГц стоит магнетрон, который нас облучает, это раз. <…> А то что пища в ней, по нашим исследованиям, которые мы проводили, это, извините, (фекалии), которые можно выбросить в помойку, потому что меняет молекулярная структура вообще любой пищи. <…> Не усваивается, не переваривается, это токсины в чистом виде», - заявил Тюняев.

Однако у профессора РАН Пятакова противоположное мнение: он считает, что микроволновка не вредит здоровью человека. По его словам, при использовании микроволновой печи по инструкции ее излучения не окажут негативных воздействий на организм.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Болезни Актеры
04 апреля 2024, 10:39
Похороны звезды «Дома-2» Либерж Кпадону закончились скандалом
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Поклонники осудили коллег погибшей звезды «Дом-2» Либерж Кпадону за видео, которое они опубликовали перед похоронами девушки. Об этом сообщил Telegram-канал «Самые СЛИВки».

По мнению фанатов, наряды и поведение экс-участников телешоу не соответствовали траурной атмосфере похорон. На опубликованном видео селебрити едут в автомобиле на похороны, однако при этом шутят и явно находятся в хорошем настроении.

«Спасибо, хоть шампанское не открыли в кадре», - отметил автор канала.

Тело Кпадону обнаружили в ее квартире 1 апреля. Причиной смерти экс-участницы «Дома-2» стала остановка сердца. На протяжении многих лет она боролась с сахарным диабетом, а в сентябре 2023 года у девушки обнаружили новообразование в легком , поэтому ранее поклонники предполагали, что 36-летняя звезда реалити-шоу скончалась из-за проблем со здоровьем.

В феврале Кпадону выложила последнее видео в соцсетях. Одетая в маску, она плакала и просила за нее молиться.

Поклонники осудили коллег погибшей звезды «Дом-2» Либерж Кпадону за видео, которое они опубликовали перед похоронами девушки. Об этом сообщил Telegram-канал « Самые СЛИВки ».

Скандалы Видео Шоу Дом-2
04 апреля 2024, 02:54
Пластика ягодиц вынудила Бьянку повременить с зажигательными танцами на концертах
Global Look Press
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Певицу Бьянку (настоящее имя Татьяна Липницкая) заметили на светской премьере фильма «Золото Ульматы». В беседе с изданием The Voice артистка призналась, что из-за недавней пластической операции на концертах придется меньше двигаться.

Бьянка отметила, что у нее много работы, поэтому придется выступать и сниматься в клипах, несмотря на послеоперационный период.

«Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять. Самое главное - люди услышат мои песни», - заявила Бьянка.

Зажигательные танцы певица решила отложить, чтобы быстрее восстановиться после операции. Бьянка сделала липосакцию живота и увеличение ягодиц собственным жиром.

В начале февраля певица рассказала, что ее пытался похитить неизвестный мужчина с «лицом Чикатило» в центре Москвы. Злоумышленника отпугнул громкий крик артистки.

Концерты Песни Фильмы
04 апреля 2024, 02:36
«Перекрыть кислород». Пригожин рассказал, как Пугачева «кошмарила» Валерию
Global Look Press
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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о конфликте певицы Аллы Пугачевы с его женой Валерией. Подробностями он поделился с сайтом mk.ru.

По его словам, именно Алла Борисовна пыталась помещать карьере блондинки и убирала ее выступления с телевизионных эфиров.

«Я раньше этого не говорил, но сколько было случаев, когда она многих неудобных ей артистов сливала, в том числе и Валерию. Приходила на проект и говорила: „Я не хочу, чтобы Валерия была там“. И все: у нее шли на поводу», - признался продюсер.

Он отметил, что Пугачева «кошмарила» людей, она могла повлиять на много процессов в шоу-бизнесе. Вокалистка обладала большим авторитетом в мире знаменитостей и могла одним словом «перекрыть кислород» человеку.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл секрет большой популярности Пугачевой. По его словам, ее любят поклонники из СССР. В то время артисты редко появлялись на радио и телевидении, это создавало ощущение дефицита и подогревало интерес публики.

СССР Алла Пугачева Телевидение Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 21:47
Путин присвоил звание народного артиста РФ актеру Александру Семчеву
РИА «Новости»
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Глава государства Владимир Путин присвоил звание «Народный артист Российской Федерации» актеру Московского Художественного академического театра имени Чехова Александру Семчеву. Соответствующий указ опубликовали на правовом сайте.

С присвоением нового титула уроженца Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя, его слова передало издание Toptver.

«Высокая государственная оценка Вашего труда подчеркивает Ваши заслуги в развитии театрального искусства в нашей стране, свидетельствует о широком признании зрителями и коллегами по цеху Вашего многогранного таланта. Жители Тверской области, Вашей малой Родины, гордятся Вашими достижениями», - сказал глава региона.

Семчев появился на свет 16 апреля в городе Вышний Волочек. В этом году артист отметит свое 55-летие. Он работал в таких театрах, как «Современник» и «Сатирикон». В 1997 году устроился в МХТ имени Чехова.

Зрителям мужчина известен по ролям в кино. Он играл в картинах «Родные люди», «Хороший человек», «Судьба диверсанта», «Годунов», «Сальса», «Пенсильвания», «Второе восстание Спартака», «Огонь, вода и бриллианты», «Игрушки» и многих других.

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