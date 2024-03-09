«Вы очень ждали». Киркоров вернулся на сцену в золотом костюме

«Я знаю, вы очень ждали появления на сцене Филиппа Киркорова. Но больше всего этого появления на сцене ждал сам Филипп Киркоров», - отметил артист.

Зрители смогут увидеть премьеру юмористической передачи «Звезды» 9 марта на НТВ и на площадке VK Video.

Суть шоу заключается в борьбе за звание самой смешной звезды среди команд из профессиональных комиков. Юмористы будут соревноваться между собой под руководством приглашенных артистов. Филипп Киркоров стал капитаном одной из команд.

Призовой фонд шоу составил 20 миллионов рублей. Победителя определит жюри.

Ранее певец Филипп Киркоров пожаловался на режиссера Никиту Михалкова , который испортил его романтический вечер с Аллой Пугачевой. Артист пояснил, что в самый разгар ночи ему позвонил «человек-вселенная» - Михалков.