09 марта 2024, 09:07

«Вы очень ждали». Киркоров вернулся на сцену в золотом костюме

РИА «Новости»
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Народный артист России Филипп Киркоров возобновил творческую деятельность после скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Он появился в золотом блестящем костюме на сцене шоу «Звезды», анонс которого представили во время программы «Кстати» на платформе VK Video.

«Я знаю, вы очень ждали появления на сцене Филиппа Киркорова. Но больше всего этого появления на сцене ждал сам Филипп Киркоров», - отметил артист.

Зрители смогут увидеть премьеру юмористической передачи «Звезды» 9 марта на НТВ и на площадке VK Video.

Суть шоу заключается в борьбе за звание самой смешной звезды среди команд из профессиональных комиков. Юмористы будут соревноваться между собой под руководством приглашенных артистов. Филипп Киркоров стал капитаном одной из команд.

Призовой фонд шоу составил 20 миллионов рублей. Победителя определит жюри.

Ранее певец Филипп Киркоров пожаловался на режиссера Никиту Михалкова , который испортил его романтический вечер с Аллой Пугачевой. Артист пояснил, что в самый разгар ночи ему позвонил «человек-вселенная» - Михалков.

Филипп Киркоров Шоу-бизнес
09 марта 2024, 03:37
«Алла Борисовна — святая». Джигурда вступился за Пугачеву после скандала с Михайловым
РИА «Новости»
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Шоумен и актер Никита Джигурда назвал певицу Аллу Пугачеву очень талантливой и призвал отказаться от идеи признания ее иноагентом. Свое мнение он выразил в беседе с «Газета.ru».

«Я категорический противник охоты на ведьм. Так с водой можно и ребенка из купели выплеснуть. Я против того, чтобы великую Аллу Пугачеву признавали иноагентом. В сравнении с реальными и подлыми иноагентами <…> Алла Борисовна - святая», - сказал актер.

По мнению Джигурды, всем покинувшим родину артистам придется выбрать, на какой они стороне: «свет в лице России» или «злая тьма» Запада, которая приготовила «цифровой концлагерь» для всех людей. Выбор не обойдет стороной и Пугачеву.

«Выбирай, великая Алла Борисовна. На двух стульях на этот раз никому усидеть не удастся», - сказал шоумен.

Ранее стало известно, что активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в Генпрокуратуру России с требованием признать Пугачеву иноагентом. Так они отреагировали на ее скандальный ответ коллеге по цеху Стасу Михайлову, который высказался об уехавших из России знаменитостях.

Скандалы Россия Алла Пугачева Актеры Иноагенты
09 марта 2024, 03:12
Пугачева одним словом прокомментировала свой резкий выпад в сторону Михайлова
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева объяснила свою резкую реакцию на поведение коллеги по цеху Стаса Михайлова. Она ответила на комментарий поклонника в Instagram*.

Когда звезда опубликовала видео с жестким ответом Михайлову, где изобразила сиплый голос старушки, под ним написала комментарий подписчица: «А то мы своей интеллигентностью дали понять, что они и боги, и судьи, и палачи». В профиле у этой поклонницы нашли много украинской символики.

«Точно», - ответила Пугачева на комментарий.

Ранее артистка в резкой форме ответила Михайлову на слова о том, что уехавшие из РФ знаменитости вернутся на родину и будут целовать ноги. Она записала видеообращение, в котором заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда». На кадрах вокалистка для пущего эффекта изобразила сиплый голос, а в конце назвала оппонента неприличным словом.

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал Михайлова в конфликте с Пугачевой. Он назвал поступок артистки недостойным и низким.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Соцсети Россия Алла Пугачева
09 марта 2024, 02:58
«Кто он такой?» Звездный адвокат поддержал Пугачеву после ее слов о Михайлове
РИА «Новости»
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Звездный адвокат Сергей Жорин поддержал певицу Аллу Пугачеву в ее споре с артистом Стасом Михайловым. Свое мнение он высказал в беседе с News.ru.

Юрист назвал Пугачеву одним из символов России и легендарной певицей. При этом он сказал, что его «выбесило» высказывание Михайлова.

«Кто он такой, чтобы говорить, кто приползет, а кто не приползет? Главное, чтобы он сам никуда не приполз или не выполз раньше времени», - подчеркнул Жорин.

Адвокат также напомнил, что в России не отменялось право на свободное выражение своего мнения.

Ранее Алла Пугачева жестко ответила Михайлову на слова о том, что уехавшие из России артисты вернутся в страну и будут целовать ноги. Она заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда».

Адвокаты Скандалы Россия Алла Пугачева Стас Михайлов
09 марта 2024, 00:57
Киркоров рассказал, как Михалков испортил его романтический вечер с Пугачевой
РИА «Новости»
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Режиссер Никита Михалков прервал своим звонком романтическую ночь певца Филипа Киркорова и его возлюбленной. Об этом поп-звезда рассказал в выпуске шоу «Что было дальше?».

Артист уточнил, что событие произошло в 1990-х годах, когда он жил с главной певицей страны, имя которой начинается и заканчивается на «А», тем самым намекая на Аллу Пугачеву. Себя тогдашнего он сравнил с такими персонажами, как Маугли и Тарзан.

Киркоров приготовил для возлюбленной сюрприз и украсил потолок фосфорными звездами. Но в самый разгар ночи, по его словам, ему позвонил «человек-вселенная» - так он охарактеризовал Михалкова.

Режиссер прервал романтический вечер влюбленной пары, чтобы вручить Киркорову шкуру медведя, оставшуюся после съемок фильма «Сибириада».

«Эту шкуру я сегодня привез в студию. Она здесь!» - сказал артист.

После перерыва, длившегося два месяца, Киркоров возобновил творческую деятельность. Он принял участие в проекте «Звезды», во время съемок которого заявил, что в стране станет меньше артистов.

Филипп Киркоров Фильмы Алла Пугачева Никита Михалков

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