«Вы не вписываетесь». Рэперов Гуфа и Slimus заподозрили в пропаганде наркотиков
Движение «Ветераны России» обратилось в МВД с требованием отменить концерты рэперов Гуфа (Алексея Долматова) и Slimus (Вадима Мотылева) и проверить их песни и клипы на пропаганду наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Активисты уже передали заявление в полицию. По данным организации, проживающий в США рэпер Slimus высказывался против проведения спецоперации.
Недавно музыкант прибыл в Россию, чтобы провести пять концертов. Выступления состоятся в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Калининграде. Последнее мероприятие рэпер собирается провести с Гуфом.
Общественники направили руководствам пяти регионам обращения, в которых призвали запретить выступления Slimus. По словам председателя «Ветеранов России», рэперы «культивируют уничтожение национальной гордости».
«Лжепевцы, вы не вписываетесь в новое время!» - подчеркнул он.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала проверить деятельность Slimus. Она напомнила, что музыкант выступал против СВО и критиковал политику России.