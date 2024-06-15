«Вы не вписываетесь». Рэперов Гуфа и Slimus заподозрили в пропаганде наркотиков

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Активисты уже передали заявление в полицию. По данным организации, проживающий в США рэпер Slimus высказывался против проведения спецоперации.

Недавно музыкант прибыл в Россию, чтобы провести пять концертов. Выступления состоятся в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Калининграде. Последнее мероприятие рэпер собирается провести с Гуфом.

Общественники направили руководствам пяти регионам обращения, в которых призвали запретить выступления Slimus. По словам председателя «Ветеранов России», рэперы «культивируют уничтожение национальной гордости».

«Лжепевцы, вы не вписываетесь в новое время!» - подчеркнул он.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала проверить деятельность Slimus. Она напомнила, что музыкант выступал против СВО и критиковал политику России.