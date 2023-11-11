«Вы еще обо мне услышите». Пугачева ответила «клеветникам и завистникам»

«Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею», - заявила Пугачева.

По мнению артистки, авторы «абсурдных вымыслов и наглого вранья» в ее адрес преследует цель оттолкнуть от нее слушателей, для которых она «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью». Но, как подчеркнула певица, достичь этих целей не получится.

«Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст! Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная», - добавила она.

Затронула Пугачева и тему своих сбережений, указав, что она их зарабатывала сама. Тут же она напомнила, что счастье вовсе не в деньгах, а главным богатством является свобода.

Под занавес артистка неожиданно вспомнила свою беседу с певцом Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом Shaman.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: „Вы еще обо мне услышите!“» - предупредила Пугачева.

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