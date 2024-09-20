Второй Киркоров. Поклонники удивились новому стилю Стаса Михайлова

На кадрах пара стояла на крыльце дома. Исполнитель был в сером, расстегнутом пиджаке, джинсах с крестами и цепями, ботинках на платформе, носы которых украсил принт клыков. Однако брутальный стиль одежды оказался не единственным нововведением в образ артиста. Он отрастил волосы и бороду, а также надел темные очки.

Поклонники удивились переменам в кумире. Некоторые даже назвали его вторым Филиппом Киркоровым. У поп-короля похожая прическа и борода, а также он часто носит пиджаки на распашку.

Это уже не первый раз, когда Стас Михайлов удивляет фанатов внешним видом. Ранее поклонников рассмешил его костюм на музыкальном фестивале Dream Fest в Баку. Вокалист пришел в черном жилете с глубоким декольте.

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