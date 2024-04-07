07 апреля 2024, 13:44

«Всякое в жизни бывает». Жена актера Селина — о возможных долгах его ИП

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В СМИ появилась информация о том, что с актером Сергеем Селиным, звездой «Улиц разбитых фонарей», судятся коммунальщики. Его ИП якобы задолжало за электричество 50 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot. С самим Селиным «360» пообщаться не удалось — услышав вопрос, он повесил трубку. Его жена Анна рассказала, что Сергей в дороге.

Она поинтересовалась, зачем так нужно знать, достоверны ли эти данные, а затем уклончиво заявила, что «все в порядке».

«Трудностей никаких. Всякие бывают в жизни ситуации, это не стоит внимания никакого. Я знаю, вам (журналистам - прим. ред.) сливают ерунду какую-то, даже в суде, бывает, сливают. Я не подтверждаю вам никакой информации. Говорю просто, что в жизни всякое бывает, и фейков много. Я не сказала, что это правда», - произнесла Анна.

Она посоветовала позже снова позвонить Сергею - «если он захочет, что-нибудь расскажет». Супруга пояснила, что актер поехал на гастроли, спектакль называется «Розыгрыш».

Ранее СМИ также писали, что судебные приставы разыскивают актера сериала «Солдаты» Игоря Гаспаряна из-за его долгов.

В СМИ появилась информация о том, что с актером Сергеем Селиным, звездой «Улиц разбитых фонарей», судятся коммунальщики. Его ИП якобы задолжало за электричество 50 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

С самим Селиным «360» пообщаться не удалось - услышав вопрос, он повесил трубку. Его жена Анна рассказала, что Сергей в дороге.

Долги Суд Актеры
07 апреля 2024, 11:40
Избранница Стетхэма вышла на публику в прозрачном платье и чулках
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Возлюбленная Джейсона Стетхэма модель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила мероприятие Dolce & Gabbana в откровенном наряде. Ее фотографии в прозрачном платье и чулках опубликовал сайт Just Jared.

Вечеринка в честь 40-летия бренда Dolce & Gabbana прошла 6 апреля в Милане.

Роузи Хантингтон-Уайтли решила прийти на мероприятие в откровенном образе, подчеркнув фигуру. На ней было надето прозрачное платье-миди черного цвета, а также атласное нижнее белье, чулки и босоножки на каблуках.

Модель дополнила образ украшениями и маленькой сумкой.

При этом возлюбленная Стетхэма предпочла нюдовый макияж и прическу с локонами.

Роузи Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стетхэм встречаются с 2010 года. В 2016 году пара сообщила о своей помолвке, но свадьбу звезды до сих пор откладывают.

Ранее супермодель Ирина Шейк показала фигуру на экзотическом курорте. Она снялась в полупрозрачном леопардовом платье, стоя на берегу океана.

Италия Модели Актеры
07 апреля 2024, 11:11
Звезду сериала «Солдаты» Гаспаряна объявили в розыск из-за долгов
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Судебные приставы разыскивают актера Игоря Гаспаряна, получившего известность после выхода сериала «Солдаты». Он несколько лет не может расплатиться по долгам, сообщил Telegram-канал Shot.

Издание уточнило, что 49-летний актер накопил долгов на сумму в 67,5 тысячи рублей. В базе Федеральной службы судебных приставов в общей сложности за артистом числится 53 исполнительных производства, большая часть из которых - за нарушения ПДД.

Журналисты выяснили, что с февраля этого года актер практически не ездит за рулем своего автомобиля Hyundai Santa Fe, но не из-за долгов. Shot уточнил, что недавно Гаспаряну удалили двустороннюю грыжу в брюшной полости, сейчас он проходит курс реабилитации.

Актер рассказал изданию, что его еще официально не выписали из больницы, но он все равно восстанавливается дома. Гаспарян признался, что неправильные занятия со штангой подкосили его здоровье. Медики уже выявляли у него позвоночную грыжу. Также артист пережил серьезные проблемы с ногой, грозившие ампутацией.

Ранее у актера из сериала «Солдаты» Юрия Шибанова выявили психическое заболевание. Как выяснилось, артист страдает биполярным расстройством.

Болезни Актеры
07 апреля 2024, 10:44
Жена Петросяна объяснила, почему отказалась от каблуков
Freepik
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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перестала носить туфли на каблуках. Она рассказала в своем Instagram*, что ей пришлось отказаться от неудобной обуви из-за проблем со здоровьем.

«После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям», - пояснила она.

По словам Брухуновой, иногда ей все же приходиться надевать обувь на каблуках для посещения театров или важных мероприятий. В таких случаях на «сменку» она берет кроссовки.

При этом жена Петросяна любит экспериментировать с одеждой. Ее можно часто заметить в обществе в ярких нарядах.

Недавно комик Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова стали родителями. Пара назвала дочку редким именем - Матильда.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Театры Евгений Петросян Шоу-бизнес
07 апреля 2024, 10:19
Розовского увезли на скорой после спектакля в Москве
РИА «Новости»
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Режиссеру Марку Розовскому потребовалась медпомощь во время работы в театре «У Никитских ворот» в Москве. Он потерял сознание после спектакля «На бис», сообщил Telegram-канал Mash.

Третьего апреля режиссеру Марку Розовскому исполнилось 87 лет. В этот день художественному руководителю театра «У Никитских ворот» стало плохо - он упал в обморок. Коллеги сразу же вызвали бригаду скорой. Прибывшие медики привели в чувство режиссера.

По словам близких Розовского, причина плохого самочувствия режиссера в усталости. Сейчас он восстанавливается дома, уточнил Mash.

Марк Розовский написал сценарий к советскому фильму «Д’Артаньян и три мушкетера». На счету Розовского десятки театральных спектаклей, документальные и художественные фильмы.

Ранее солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева увезли в больницу из-за проблем с сердцем. Артисту проведут комплексное обследование.

Болезни Режиссер Театры Москва

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