«Встречали аплодисментами». Кристина Асмус отыграла спектакль со сломанной ногой
Актриса Кристина Асмус сыграла на сцене со сломанной ногой. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на соцсети артистки.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Асмус сломала ногу на съемках в Выборге. Перелом оказался со смещением, звезде провели тяжелую операцию на стопе - установили титановую пластину и пять винтов. Сейчас женщина передвигается на костылях.
Несмотря на сложности, Асмус все равно продолжила работать. Накануне она сыграла спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» в театре Ермоловой. Незнакомые с ситуацией зрители даже не догадались, что актриса играет с гипсом.
«В гримерке меня встречали аплодисментами и словами, что это был мой лучший спектакль. Насчет лучшего не знаю, но было, правда, нереально! Надеюсь, сломанная нога тут ни при чем», - рассказала артистка.
Ранее Кристина Асмус опровергла слухи о своей беременности. Звезда объяснила, что ее грудь становится больше после набора веса.