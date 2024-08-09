«Вспомнила, что такое хейт». Жена Петросяна ответила всем недовольным критикам

«Я вспомнила, что такое хейт благодаря добрым „комментаторам“, которые сегодня вновь обрушились на меня. Честно говоря, совершенно не поняла, за что. Но это уже не имеет никакого значения», - сказала она.

На кадрах ролика Брухунова лежит на шезлонге на сочинском побережье. На ней надета красная рубашка с принтом в виде египетских кошек. Из аксессуаров женщина выбрала солнцезащитные очки, золотую цепочку и сумку.

На днях в интервью стилисту и блогеру Ксении Князевой на ее YouTube-канале Брухунова проговорилась, что начала жить с Петросяном, когда тот был еще женатым человеком. После этого пользователи начали упрекать комика в измене.

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