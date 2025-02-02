Вслед за сыном умер отец одного из участников «Квартета И»

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О смерти артиста стало известно 1 февраля. Хаит не дожил до 86-летия около двух месяцев. О дате и месте похорон Всемирный клуб одесситов сообщил позднее.

Артист родился 19 марта 1939 года в Винницкой области, окончил Одесский инженерно-строительный институт. С 1966 по 1970 годы возглавлял команду «Одесские трубочисты», которая получила чемпионский титул, затем стал художественным руководителем команд «Деловые люди» и «Одесские джентльмены».

Сыновья Хаита тоже стали артистами.

Ростислав Хаит известен как один из создателей «Квартета И», Евгений Хаит - ведущий «Джентльмен-шоу» и сценарист программы «Голые и смешные». Последний умер год назад.

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