02 февраля 2025, 03:41

Вслед за сыном умер отец одного из участников «Квартета И»

РИА «Новости»
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Скончался ветеран КВН, бывший капитан сборной Одессы «Одесские трубочисты» Валерий Хаит. Его команда стала чемпионом Всесоюзного КВН в 1967 году, сообщил Всемирный клуб одесситов в Facebook*.

О смерти артиста стало известно 1 февраля. Хаит не дожил до 86-летия около двух месяцев. О дате и месте похорон Всемирный клуб одесситов сообщил позднее.

Артист родился 19 марта 1939 года в Винницкой области, окончил Одесский инженерно-строительный институт. С 1966 по 1970 годы возглавлял команду «Одесские трубочисты», которая получила чемпионский титул, затем стал художественным руководителем команд «Деловые люди» и «Одесские джентльмены».

Сыновья Хаита тоже стали артистами.

Ростислав Хаит известен как один из создателей «Квартета И», Евгений Хаит - ведущий «Джентльмен-шоу» и сценарист программы «Голые и смешные». Последний умер год назад.

В Санкт-Петербурге простятся с актером Виктором Семеновским. У звезды сериала «Убойная сила» и Александринского театра остановилось сердце.

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Одесса Актеры Шоу-бизнес
01 февраля 2025, 23:41
Умерла снявшая более 300 фильмов режиссер Хорошавина
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Режиссер-документалист Клавдия Хорошавина умерла в 77 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Архангельской области.

«На 78-м году жизни скончалась архангельский режиссер-документалист, Заслуженный деятель искусств РФ Клавдия Хорошавина», - отметили в сообщении.

Клавдия Хорошавина родилась в деревне под Красноярском. После школы поступила на режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Работала на телеканале «Поморье» в Архангельске.

Хорошавиной присвоили звание Заслуженного деятеля искусств России, также она была лауреатом российских и международных конкурсов. За всю свою творческую деятельность она создала свыше 300 документальных фильмов о Русском Севере и его жителях.

Кинорежиссер снимала программы о Михаиле Ломоносове, Федоре Абрамове, Валентине Распутине и Викторе Астафьеве.

Режиссер Фильмы Россия Архангельская область
01 февраля 2025, 23:03
Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»
РИА «Новости»
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Советский и украинский актер театра, кино и сериалов Станислав Колокольников умер на 64-м году жизни. О смерти артиста сообщили в Telegram-канале «УНИАН Lite».

Колокольников ушел из жизни 30 января на Украине. Причины смерти актера не указывались, но последние годы он тяжело болел.

Станислав Колокольников учился в Киевском государственном институте театрального искусства Карпенко-Карого и получил диплом в 1984 году. С 1984 по 1987 годы актер служил в Черкасском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре Шевченко. Также он играл на сценах Экспериментального театра-студии, театров «ДрамАнтре», «Колесо» и «Браво».

Карьера в кино у Колокольникова началась в нулевые. На его счету почти три десятка украинских и российско-украинских проектов. Зрителям актер запомнился по своим ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Ярость», «Пес», «Дорога в пустоту» и другим.

Сериалы Кино Фильмы Театры Актеры Артисты
01 февраля 2025, 22:07
Милонов объяснил, почему Галкина не лишили собственности в России
РИА «Новости»
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У музыканта Андрея Макаревича* и юмориста Максима Галкина* не забрали собственность в России из-за сохранившихся связей в высших кругах. Возможную причину отказа лишать сбежавших артистов имущества депутат Госдумы Виталий Милонов назвал в беседе с News.ru.

«У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определенных кабинетах, которые хлопочут за того же Андрея или Максима», - предположил он.

По словам депутата, сейчас государство не ставит в приоритет задачу изъятия собственности у иноагентов.

Общественный деятель и бизнесмен Андрей Ковалев добавил, что процесс лишения имущества иноагентов может занять длительное время. Он отметил, что некоторые из них сдают недвижимость в России и живут на эти доходы за границей.

Ранее представитель Макаревича * Антон Чернин заявил, что у музыканта не осталось никаких активов на территории России.

*Внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Россия Недвижимость Виталий Милонов Максим Галкин Иноагенты Артисты
01 февраля 2025, 20:20
Умер актер из сериала «Убойная сила»
РИА «Новости»
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Скончался актер Виктор Семеновский, известный по сериалу «Убойная сила» и ролям в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Осенью ему исполнилось бы 82 года, сообщила пресс-служба театра.

«Александринцы скорбят о кончине», - заявили коллеги артиста.

Семеновский умер 1 февраля.

Telegram-канал Shot сообщил, что у него остановилось сердце.

Будущий актер родился 19 октября 1943 года. В 1968 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Черкасова, затем два года проработал штатным актером студии «Ленфильм». В Александринском театре служил более 55 лет, одной из его последних ролей стал Анаксагор в спектакле «Демагог».

Широкая известность пришла к Семеновскому после роли Жоры в четвертом сезоне «Убойной силы». Он сыграл также Маракуева в сериале «Жизнь Клима Самгина», Христофорова в фильме «Духов день» и летний месяц в сказке «Двенадцать месяцев».

Сериалы Актеры

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