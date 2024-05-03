«Всему приходит конец». Садальский заявил о завершении карьеры Бузовой

«Всему приходит конец. Что-то исчезает сразу, без следа, как отрезало, что-то постепенно растворяется в тумане. Бузова запела „The Show Must Go On“ - кажется не случайно, помнится, эта была финальная песня одного замечательного певца. Похоже, время популярности Ольги Бузовой закончилось», - написал Садальский.

Он также пожелал здоровья звезде и попрощался с ней. При этом большая часть поклонников актера согласились с таким мнением, поставив соответствующую реакцию под его постом о конце творческой карьеры певицы.

Ранее Бузову не включили в главные номинации премии МУЗ-ТВ. По мнению критика Евгения Бабичева, она просто не в силах состязаться с сильными исполнителями.