24 октября 2024, 14:05

«Всего лишь копии». Добровинский — о картинах из замка Пугачевой и Галкина

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Большинство картин, которые Алла Пугачева и Максим Галкин* пытались вывезти из своего замка за границу, оказались подделками. Юрист и кандидат юридических наук Александр Добровинский, проанализировав произведения из списка, пришел к выводу, что это фальшивки.

Большинство картин, которые Алла Пугачева и Максим Галкин* пытались вывезти из своего замка за границу, оказались подделками. Юрист и кандидат юридических наук Александр Добровинский , проанализировав произведения из списка, пришел к выводу, что это фальшивки.

Добровинский, обладающий опытом в скупке коллекционных предметов, указал, что старинные полотна, находившиеся в замке в Грязях, являются лишь копиями, в то время как оригиналы находятся в совершенно других местах «Прислали фото некоторых картин. <…> Оказалось, что настоящие шедевры находятся во владении других людей, а „шедевры“, которые мне прислали, как те, что безуспешно пытаются вывезти из России, лишь копии», - указал Добровинский.

В частности, картину «Вид на город у реки с ветряной мельницей» Яна ван Гойена, современника Рембрандта, продали на аукционе Sotheby’s. Сейчас она находится в личной коллекции американского бизнесмена, уточнил Telegram-канал Shot. Адвокат отметил, что оригинал оценивается примерно в 500 тысяч долларов, в то время как качественная копия стоит не более 10-15 тысяч рублей.

Добровинский добавил, что таможенник, который достает картину из упаковки, не всегда может определить, является ли она копией или оригиналом. В связи с этим он может упомянуть, что предмет не подлежит вывозу и посоветовать обратиться в Министерство культуры для получения разрешения.

По словам адвоката, владельцы этого произведения, в данном случае - Галкин* и его супруга, - должны будут обратиться в Минкульт с просьбой предоставить разрешение на вывоз шедевра стоимостью 10 тысяч рублей.

*Признан иноагентом в России.

Картины Алла Пугачева Максим Галкин Александр Добровинский
24 октября 2024, 02:41
Гости на дне рождения Михалкова засмотрелись на его повзрослевшую внучку
РИА «Новости»
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Кинорежиссер Никита Михалков отметил 79-летие в кругу семьи и друзей. На празднике появились самые младшие представители династии, в том числе дети Надежды Михалковой от режиссера Резо Гигинеишвили Нина и Иван, сообщил сайт Woman.ru.

Особое внимание гостей и поклонников Михалкова привлекла 13-летняя внучка. Нина редко выходит в свет и почти не появляется в соцсетях своих звездных родственников.

На праздник она надела свободные брюки на кулиске и голубую рубашку в пижамном стиле. За последние годы девочка прибавила в росте и повзрослела. Кроме того, если раньше она внешне больше походила на отца, то теперь на мать.

Ивану 11 лет. Он родился в один день с сестрой, но с разницей в два года. Летом мальчик побывал в Грузии, на родине Гигинеишвили, а потом вернулся в Россию.

На праздник пришла также их мать Надежда , старшая дочь Михалкова Анна и жена Татьяна. Гости преподнесли режиссеру большой торт со свежими ягодами.

В семье Михалковых произошло еще одно памятное событие.

Внучка режиссера Наталья Степаненко, дочь сына Артема, вышла замуж.

Дети Кино Режиссер Никита Михалков
24 октября 2024, 00:13
Советские песни и тонкие блинчики. Как Баба Маша покорила TikTok
«ВКонтакте»
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В Подмосковье на 99-м году жизни скончалась популярная блогерша Баба Маша. Всего за три года она покорила TikTok рассказами о молодости, песнями и простыми и понятными рецептами: на аккаунт пожилой женщины подписались более трех миллионов человек. Чем так зацепил пользователей ее блог — в материале 360.ru.

Для блинчиков бабушка советовала взять пять яиц, литр молока и пять столовых ложек картофельного крахмала.

Яйца необходимо было взбить в миске вилкой, добавить крахмал, хорошенько перемешать до отсутствия комочков и посолить.

«Можно сахарку добавить, но мы не будем», - отмечала Баба Маша и добавляла, что мука в таких блинах не нужна вообще.

Молоко в перемешанную массу она учила вливать потихоньку, затем снова просила перемешать будущее тесто и влить в него столовую ложку растительного масла. Получалось оно жидким, а жарить блинчики следовало на разогретой сковороде только с одной стороны.

Как Баба Маша стала популярной Популярность в TikTiok пришла к Бабе Маше в том числе благодаря простым и понятным рецептам. Она рассказывала, как солить огурцы и консервировать помидоры, печь тонкие блинчики и ароматные оладьи, делать манты с тыквой и сладкий плов.

В комментариях к постам бабушки не было негатива или критики - только тепло, радушие, благодарность и слова одобрения. Подписчики ждали не только новые ролики о том, как приготовить простой и полезный обед, но и интересовались, как она живет, и искренне переживали за старушку, если вдруг она жаловалась на здоровье.

Самые известные рецепты бабушки Маши Рекомендации по готовке от простой русской бабушки пришлись по душе многим. Но в топ-3 рецептов от Бабы Маши вошли сациви из курицы, котлета из риса с рыбными консервами и тонкие блинчики (наличники). Видео с ними просмотрели свыше 20, более 48 и около 60 и миллионов раз соответственно.

Одним из последних ее рецептов, опубликованных в Telegram, стал капустный салат. Через несколько дней бабушка записала «кружок», в котором рассказала, что заболела.

«Вызывали скорую. В скорой такой врач хороший, <…> поднял меня на ноги. Он уехал, мне лучше, сейчас терпимо», - делилась она с подписчиками.

Баба Маша рассказала, что у нее поднялось давление и сахар, поблагодарила спасшего ей жизнь врача и пожелала всем не болеть. Спустя два дня стало известно, что пожилая женщина умерла.

Биография Бабы Маши из Тик-Тока: кто она такая Первый ролик от Бабы Маши вышел в 2021 году. В нем 94-летняя старушка в платке обратилась к будущей аудитории с простой историей и объяснила, зачем в принципе завела блог.

«Хочу вам рассказать о своей жизни, <…> как мы жили, работали, пели. Муж у меня умер, а в молодости был гармонистом. Играл, а я ему подпевала. Многие песни и частушки я еще помню и хочу вам их спеть. Смотрите и слушайте в следующих роликах», - представилась Баба Маша, пообещав рассказывать разные истории.

Родилась она в 1926 году под Саратовом в многодетной семье - в ней было 12 детей. Четверо из них умерли.

«Жили мы небогато, можно сказать, что бедно, но дружно», - делилась пожилая женщина.

Когда началась Великая Отечественная война, она училась в восьмом классе. Практически всю войну провела у станка.

В браке Баба Маша была 65 лет. В 2017 году ее муж скончался. После этого внучка забрала бабушку в Подмосковье и помогла завести аккаунт в TikTok. Воспоминания о непростом военном времени, молодости, песни и частушки, образ жизни и кулинария стали темами ее блога.

Баба Маша напоминала аудитории о незаслуженно забытых гренках, которые так вкусны с чаем, учила собирать салат «Мимоза», фаршировать чернослив и солить скумбрию дома.

Старушка никогда не боялась экспериментировать и наряду с блюдами из привычных всем продуктов предлагала попробовать нечто новое - например, жареные бананы.

Занималась пенсионерка и популярной среди всех блогеров распаковкой. Только делилась не покупками в дорогих бутиках, а тем, что принесла из обычного супермаркета рядом с домом. И непременно пела - о любви к музыке Баба Маша не забывала никогда.

Самые трогательные моменты канала Baba.Masha Канал Бабы Маши в TikTok, ее аккаунты в других соцсетях для современного пользователя непривычно естественны: без притворства, хвастовства и налета звездности. Ее видео находили отклик очень у многих, и в комментариях часто писали одну и ту же фразу: «Как моя бабушка».

Она не стеснялась показывать, как живет, застилает постель или расчесывает правнучку, делилась планами и мечтами.

В марте 2024 года, в 98-й день рождения Баба Маша задула свечу на торте и сказала, что загаданное ею должно обязательно сбыться.

Кроме TikTok, бабушка освоила «ВКонтакте», Likee, Telegram и другие соцсети. Выходила в прямые эфиры, по-доброму общалась с подписчиками и искренне, как ребенок, радовалась оставленным комментариям.

Соцсети Telegram Женщины Блогеры TikTok Великая Отечественная война Рецепты
23 октября 2024, 17:04
Появилось видео драки Гуфа в бане в Апрелевке
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Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, устроил драку в Апрелевке и попал в полицию. Кадры потасовки оказались в распоряжении 360.ru.

Разговора Гуфа и его оппонента не слышно, можно лишь увидеть, как рэпер бьет мужчину по уху.

Знакомый пострадавшего в комментарии 360.ru назвал его вежливым человеком.

«Поэтому, на мой взгляд, что-то в этой истории может быть со стороны Алексея. <…> Может, давление какое-то. Он даже матом ругается в своей трансляции чаще», - заявил он.


В бане, где, предположительно, произошла драка, комментировать случившееся отказались.

Известно, что рэпер начал приставать к девушке, которой это не понравилось. Она позвонила брату и попросила приехать. Завязалась драка.

Пострадавший написал заявление в полицию и снял побои. Защита рэпера утверждает, что музыкант никого не бил, а тот, кого назвали братом девушки, на самом деле ей не родственник.

Драки Полиция Рэпер Гуф
22 октября 2024, 23:41
Киркорова из-за пошлой шутки проверят на пропаганду ЛГБТ среди детей
РИА «Новости»
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Народного артиста России Филиппа Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ* среди несовершеннолетних. Об этом сообщил Telegram-канал «Сорок Сороков».

Православные активисты обратили внимание на пошлую шутку певца, адресованную им квадроберу на съемках шоу блогера Дмитрия Масленникова. По их словам, большая часть аудитории телеведущего - дети, поэтому использование подобных выражений недопустимо в публичном пространстве.

«Очередной скандал, где речь уже ни много-ни мало - о пропаганде ЛГБТ*, да еще среди несовершеннолетних, повод дать не очередной, а окончательный ответ на все вызовы и пощечины общественному вкусу, устроенные Киркоровым, и убрать его из всех эфиров», - заявили активисты.

Кроме того, они отметили, что подадут заявление в МВД и предлагают всем, кто «не готов терпеть этот позор в нашей стране», поддержать их и направить аналогичное обращение в правоохранительные органы.

Сам Киркоров позже пояснил, что выражение «котик-котик, дай мне в ротик» было популярно в его детстве.

В начале года актриса Мария Шукшина обвинила Киркорова в пропаганде ЛГБТ*.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Филипп Киркоров ЛГБТ Россия Музыка Ток-шоу Шоу-бизнес

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