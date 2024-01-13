13 января 2024, 03:55

«Всего лишь человек». Киркоров в песне назвал «виновников» своего участия в «голой» вечеринке

РИА «Новости»
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Народный артист России Филипп Киркоров выпустил новую песню о потере друзей и распространении слухов, которую так и назвал — «Слухи». В ней он просит не судить его строго, ведь он «всего лишь человек».

Пользователи сети предположили, что таким образом исполнитель пытался высказаться по поводу своего участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, на которой он появился в откровенном наряде.

«Не верьте слухам, виноват в этом лишь первый снег. И виновата, может, моя усталость. <…> Вы не судите, я ведь всего лишь человек», - говорится в песне.

Из-за участия в скандальной тусовке в «Мутаборе» Киркоров лишился ряда контрактов, его вырезали из новогодних передач и киноленты «Иван Васильевич меняет все».

Киркоров воспринял равнодушие коллег по сцене как «удар в спину».

Король эстрады расстроился , что никто не стал его защищать после скандала с «голой» вечеринкой.

Скандалы Филипп Киркоров Песни Россия
13 января 2024, 03:54
Лера Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста из-за алкоголя
РИА «Новости»
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассталась с мужем, бывшим хоккеистом ЦСКА и московского «Динамо» Игорем Макаровым. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Я ушла от мужа. Алкоголь - зло», - написала она.

В следующем сообщении звезда отметила, что не намерена комментировать эту ситуацию.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м ведущая родила дочь Марию от хоккеиста.

Спортсмену в сентябре прошлого года исполнилось 36 лет. За период своей карьеры он играл в петербургском клубе СКА, нижнекамском «Нефтехимик», уфимском «Салават Юлаев», омском «Авангард» и новосибирском «Сибирь».

В октябре прошлого года Кудрявцева рассказала, что состояла в абьюзивных отношениях в молодости. Она жила с обеспеченным мужчиной, у которого к ней были маниакальные чувства. Он нанимал ей телохранителей, следил за ведущей и прослушивал ее мобильник.

Алкоголь Мужчины Лера Кудрявцева
13 января 2024, 01:19
Жена звезды «Слова пацана» заявила о неприязни после поцелуя мужа с другой
РИА «Новости»
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Жена актера Рузиля Минекаева Азиза призналась, что почувствовала неприятные ощущения после экранного поцелуя мужа с коллегой по цеху Анной Пересильд в сериале «Слово пацана». Об этом сообщило издание Starhit.

По словам супруги артиста, она принимает нюансы профессии возлюбленного и с пониманием относится к откровенным съемкам, поэтому не ссорится с мужем из-за ревности. Однако смотреть на подобные сцены ей неприятно.

«Конечно, как и у любого живого человека, у меня есть чувства. Это не совсем приятно, так скажем, осознавать, но конфликтов не возникает, потому что я адекватная и понимаю, что это профессия. Ну и самое главное - я абсолютно и полностью доверяю мужу», - заявила она.

После выхода сериала Азиза столкнулась с волной критики от поклонниц мужа. Фанатки начали высмеивать внешность женщины и заявили, что она выглядит старше своего возраста. Также люди осуждали короткую стрижку жены Рузиля и прогнозировали их скорый развод.

Сериалы Женщины Актеры
12 января 2024, 16:15
Концерт Лолиты отменили в Омске после ее участия в «голой» вечеринке Ивлеевой
РИА «Новости»
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В Омске отменили концерт певицы Лолиты Милявской после ее участия в «головой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры региона.

Изначально выступление запланировали на 27 марта. Оно должно было состояться в Омской филармонии. Договоренности о предоставлении концертного зала в аренду достигли еще полгода назад, но контракт не подписали.

«Билеты в кассах Омской филармонии не продаются. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет», - рассказали в ведомстве.

Ранее Лолита ответила на слухи о своем бегстве из России после «голой» вечеринки Ивлеевой. Певица рассказала, что 2023-й был одним из лучших годов в ее жизни. Она также подчеркнула, что не собирается покидать страну.

Лолита отреагировала и на отмену своих концертов. Милявская заявила, что привыкает быть домохозяйкой и планирует убраться в квартире.

Концерты Россия Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
12 января 2024, 10:27
Льва Рубинштейна подключили к ИВЛ
РИА «Новости»
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Поэт Лев Рубинштейн находится в крайне тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Врачи оценивают состояние 76-летнего поэта как крайне тяжелое. Рубинштейн находится в коме. Медики подключили его к ИВЛ, отметило издание.

Поэта сбила машина на улице Образцова в Москве в понедельник, 8 января.

Момент аварии попал на видео. Судя по кадрам, от удара мужчину подбросило в воздух и перевернуло. После пострадавший приземлился на асфальт.

Рубинштейна доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По данным Telegram-канала Shot , у поэта диагностировали множественные переломы по всему телу, в том числе зафиксировали скопление воздуха в черепе и сильную гематому мозга. Лечение затруднено из-за того, что у Рубинштейна имеется хроническое заболевание легких.

В отношении 63-летнего водителя, сбившего поэта, возбудили уголовное дело.

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