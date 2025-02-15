«Всего хорошего». Бузова высказалась об отцовстве своего бывшего бойфренда

«Дети - это всегда счастье, это всегда чудо! Я, конечно же, поздравляю ребят. Желаю им всего самого хорошего», - сказала певица.

Бузова поздравила своего бывшего бойфренда несмотря на то, что рассталась с ним со скандалом. На мероприятии в Государственном Кремлевском дворце она призналась, что с Давой они давно перестали общаться и в ее жизни нет места ни для него, ни для Краймбрери.

По ее словам, она осознала это, когда он попытался ее вернуть и начал ухаживать на шоу «Сокровища императора» в 2023 году. Тогда рэпер приходил на концерты бузовой и дарил цветы.

На личном фронте у певицы все стабильно, а ее сердце сейчас свободно. При этом в своих соцсетях артистка подогревает слухи о своем романе с мужчиной, лицо которого скрывает.

Рэпер Дава и Краймбрери обручились в августе 2024 года. Тогда певица показала поклонникам помолвочное кольцо с драгоценным камнем.