23 мая 2024, 18:44

«Всегда дерзила Пугачевой». Продюсер назвал единственную конкурентку примадонны

Global Look Press
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Продюсер Евгений Морозов заявил, что из всех артистов певица Лариса Долина вступала в противостояние со своей коллегой Аллой Пугачевой наиболее активно. Выстоять перед примадонной удалось только ей, сообщил он «Комсомольской правде».

«Долина всегда дерзила Пугачевой. И единственная, кто выстояла из ее конкуренток», - подчеркнул эксперт.

По его словам, из-за напряженных отношений с примадонной Долину исключили из списка участников мероприятия «Песня года». Тем не менее сама певица опровергла наличие конфликта с Пугачевой, заявляя, что каждая из них занимала свою нишу на российской эстраде.

«У меня с Пугачевой никогда не было ссор. Я в жизни ни одного слова худого про нее не сказала. Я выше всех сплетен», - говорила артистка.

Ранее телепродюсер Алина Красная выразила мнение, что основная причина противостояния между Аллой Пугачевой и Софией Ротару кроется в гонорарах. Она вспомнила случай, когда примадонна получила полмиллиона долларов за участие в музыкальном фестивале в Баку, в то время как Ротару заработала вдвое меньше, что вызвало сильное разочарование у артистки.

Отношения Алла Пугачева Шоу-бизнес
23 мая 2024, 18:50
Сергея Бурунова заметили на публике с новой спутницей
Global Look Press
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Актер Сергей Бурунов появился на публике с новой спутницей. Об этом сообщило издание Super.

Сам Бурунов обычно не комментирует свою личную жизнь. Он до сих пор не был женат, у него нет детей. Артисту не раз приписывали романтические отношения с различными женщинами. Ходили слухи о его связях с Нонной Гришаевой и возможном предложении руки и сердца Анне Уколовой.

Недавно на премии Художественного театра его увидели в сопровождении 35-летней Екатерины Леви, которая, по данным издания, не имеет отношения к российскому шоу-бизнесу и занимается частным предпринимательством.

На церемонии Бурунов и Леви появились вместе, держались за руки и ушли до официального завершения мероприятия.

Ранее стало известно, что внучка певицы Софии Ротару начала встречаться с наследником одной из богатейших семей США Максом Лернером.

Отношения Актеры Шоу-бизнес
23 мая 2024, 17:12
Прилучный подал в суд на Муцениеце
Global Look Press
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Суд в Москве зарегистрировал иск актера Павла Прилучного к его бывшей супруге Агате Муцениеце. Информация об этом появилась на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

«Споры, связанные с осуществлением несовершеннолетними своих прав», - говорится в категории дела.

Пресс-служба Головинского суда Москвы отказалась комментировать для РИА «Новости» суть иска, так как по этому делу «затрагиваются права детей».

Дело поступило в суд еще 8 мая. Беседу по заявлению актера назначили на 3 июня.

Ранее Головинский суд частично удовлетворил иск Муцениеце о взыскании алиментов с Прилучного на их общих детей. Кроме того, в прошлом году актриса обратилась в суд с требованием ограничить бывшего мужа в правах на квартиру.

Суд Дети Россия Актеры Павел Прилучный Москва Шоу-бизнес
23 мая 2024, 17:09
«Человек-легенда». Волочкова смело высказалась о Пугачевой
Global Look Press
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Балерина Анастасия Волочкова заявила, что песни певицы Аллы Пугачевой пропитаны смыслом, и восхитилась артисткой, назвав ее легендой. Об этом танцовщица рассказала в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro.

Танцовщица одобрила творчество примадонны и выразила радость от того, что та продолжает выпускать новые композиции.

«Все ее песни пропитаны смыслом настоящим. И, конечно, они не могут не западать в душу. Я всегда выражаю восхищение творчеством Аллы Борисовны. Это действительно человек-легенда, ею можно только восхищаться и радоваться тому, что мы живем в одну эпоху с ней», - высказалась артистка.

Певица Катя Лель тоже назвала Пугачеву легендой и сказала, что примадонна может делать все, что хочет.

Алла Пугачева несколько дней назад выложила на своем YouTube-канале новый клип на песню «Ложный стыд».

Песни Алла Пугачева Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
23 мая 2024, 15:39
Суд отказал Земфире в исключении из реестра иноагентов
РИА «Новости»
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Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал российской певице Земфире* в исключении из реестра иностранных агентов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Кассационную жалобу оставили без удовлетворения», - заявили в судебной инстанции.

Земфиру* внесли в перечень иностранных агентов в феврале 2022 года. В Минюсте тогда отмечали, что певица получала поддержку из иностранных источников, проводила концертную деятельность в недружественных странах и открыто выступала в поддержку Украины.

Артистка обжаловала признание себя иноагентом в мае 2023 года, но Замоскворецкий суд Москвы отклонил ее иск, Мосгорсуд подтвердил это решение.

Ранее стало известно, что певица получила французское гражданство. При этом в Москве исполнительница недавно зарегистрировала студию звукозаписи.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Суд Иноагенты

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