«Всегда дерзила Пугачевой». Продюсер назвал единственную конкурентку примадонны

«Долина всегда дерзила Пугачевой. И единственная, кто выстояла из ее конкуренток», - подчеркнул эксперт.

По его словам, из-за напряженных отношений с примадонной Долину исключили из списка участников мероприятия «Песня года». Тем не менее сама певица опровергла наличие конфликта с Пугачевой, заявляя, что каждая из них занимала свою нишу на российской эстраде.

«У меня с Пугачевой никогда не было ссор. Я в жизни ни одного слова худого про нее не сказала. Я выше всех сплетен», - говорила артистка.

Ранее телепродюсер Алина Красная выразила мнение, что основная причина противостояния между Аллой Пугачевой и Софией Ротару кроется в гонорарах. Она вспомнила случай, когда примадонна получила полмиллиона долларов за участие в музыкальном фестивале в Баку, в то время как Ротару заработала вдвое меньше, что вызвало сильное разочарование у артистки.