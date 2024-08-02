02 августа 2024, 11:27

«Всегда 21». Пэрис Хилтон похвасталась фигурой в бикини

Global Look Press
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Актриса и модель Пэрис Хилтон продемонстрировала свою фигуру в бикини во время отдыха с семьей на яхте. Снимки 43-летняя звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Актриса предстала в желтом купальнике, который дополнила зелеными солнцезащитными очками, черной повязкой Gucci на голову и платком с тропическим принтом. Она не стала делать макияж, а волосы аккуратно собрала сзади. Поклонники Хилтон восхитились ее внешним видом и фигурой.

«Ты выглядишь чертовски великолепно», «Даже погода говорит, что жарко», «Она икона», «Всегда 21», «Вот это фигура», - написали они.

Ранее фото с отдыха на пляже в Италии опубликовала дочь композитора Дмитрия Маликова Стеша. Пользователи Сети удивились тому, как сильно она похожа на свою маму.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Отдых Модели Семья Instagram Пэрис Хилтон
02 августа 2024, 10:58
У Ивлеевой вновь появился миллионный долг перед налоговой
РИА «Новости»
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У блогера Анастасии Ивлеевой обнаружили очередной долг перед налоговой. Звезда должна заплатить свыше 3,7 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Другие подробности издание не уточняет. Блогер пока не комментировала появление у нее очередного долга перед государством.

Полмесяца назад у Ивлеевой уже выявляли задолженность по налогам в 11,3 миллиона рублей. У нее арестовали автомобиль марки Lamborghini, а также квартиру и земельные участки и закрыли выезд из страны. В конце июля блогер полностью погасила задолженность.

Ранее налоговая пришла и за певицей Глюкозой. После скандального концерта в Красноярске у артистки обнаружилась задолженность в 263 тысячи рублей.

Долги Налоги Блогеры Анастасия Ивлеева
02 августа 2024, 10:35
По мемуарам Бритни Спирс снимут фильм
Global Look Press
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Мемуары американской певицы Бритни Спирс «Женщина во мне» лягут в основу биографического фильма. Об этом сообщило издание Page Six.

Права на экранизацию в результате аукциона получила студия Universal Pictures. Режиссером картины станет Джон М. Чу, а спродюсируют ее Марк Платт, который ранее работал над мюзиклом «Ла-Ла Ленд».

По информации источника издания, сделка включает в себя права на музыкальный каталог поп-звезды. Кроме того, она сама будет участвовать в проекте.

«Рада поделиться со своими поклонниками, что я работаю над секретным проектом с Марком Платтом. Он всегда снимал мои любимые фильмы… Оставайтесь с нами», - сообщила в своем блоге Спирс.

Певица заработала более 40 миллионов долларов на продаже своих мемуаров. Еще один источник дохода артистки - собственная линейка ароматов.

Фильмы Бритни Спирс
02 августа 2024, 05:50
«Обезумел от бессилия». Брэд Питт не дозвонился до разбившегося в ДТП сына
РИА «Новости»
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Американский актер Брэд Питт «обезумел» от переживаний и бессилия из-за ДТП, в котором пострадал его 20-летний приемный сын Пакс. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Питт не смог дозвониться до сына в больнице, куда его госпитализировали после аварии. Пакс разбился, врезавшись на скутере в автомобиль. Анджелина Джоли сейчас в больнице с сыном.

«11 июля Пакс был замечен катающимся по Лос-Анджелесу на электровелосипеде Talaria Sting R MX4 стоимостью 3000 долларов. На нем не было шлема», - говорится в публикации.

Полицейское управление Лос-Анджелеса подтвердило, что молодой мужчина нарушил правила дорожного движения, когда поехал на красный свет на бульваре Лос-Фелис.

Пакс пожаловался на боль в голове и бедре. Прибывшие на место полицейские и парамедики предположили у него кровоизлияние в мозг, поэтому доставили в больницу. Сейчас состояние Пакса стабильно.

Ранее Питта обвинили в растрате одного миллиона долларов доходов от винодельни Chateau Miraval на реконструкцию собственного бассейна.

США Дети ДТП Голливуд Актеры Брэд Питт
02 августа 2024, 00:21
Умер сыгравший 150 ролей актер Абдуллах Габибов
Freepik
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Актер Лезгинского театра, народный артист Дагестана и заслуженный артист России Абдуллах Габибоб умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры республики во «ВКонтакте».

В сообщении отметили, что артист сыграл свыше 150 ролей в пьесах русской классической, современной и зарубежной классики, а также дагестанской драматургии.

Габибов участвовал в постановках «Каменный гость», «Король Лир» и других. Коллеги артиста добавили, что сыгранные им роли отличались правдивостью и убедительностью.

В 2005 году Абдуллаху Габибову присвоили звание заслуженного артиста РФ. А в 2019 году ему вручили медаль «За трудовую доблесть». Также творческий путь артиста отмечен другими многочисленными наградами и дипломами.

Абдуллах Габибов родом из села Чахчах Магарамкентского района. После школы он поступил в Дербентское республиканское культпросветучилище. С 1967 года актер служил в Лезгинском театре.

Дагестан Актеры

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