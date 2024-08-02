«Всегда 21». Пэрис Хилтон похвасталась фигурой в бикини
Актриса и модель Пэрис Хилтон продемонстрировала свою фигуру в бикини во время отдыха с семьей на яхте. Снимки 43-летняя звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.
Актриса предстала в желтом купальнике, который дополнила зелеными солнцезащитными очками, черной повязкой Gucci на голову и платком с тропическим принтом. Она не стала делать макияж, а волосы аккуратно собрала сзади. Поклонники Хилтон восхитились ее внешним видом и фигурой.
«Ты выглядишь чертовски великолепно», «Даже погода говорит, что жарко», «Она икона», «Всегда 21», «Вот это фигура», - написали они.
Ранее фото с отдыха на пляже в Италии опубликовала дочь композитора Дмитрия Маликова Стеша. Пользователи Сети удивились тому, как сильно она похожа на свою маму.
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