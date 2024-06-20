20 июня 2024, 10:29

«Вседозволенность бездарности». Критик потребовал от Бузовой уйти со сцены

Global Look Press
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Музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал певице Ольге Бузовой прекратить выходить на сцену, так как ей нечего сказать слушателем. Таким мнением он поделился в беседе с порталом NEWS.ru.

«Бузовой нечего сказать на сцене. Это все смешно. Она вообще не должна выходить на сцену в качестве артистки, если на то пошло», - заявил Соседов.

Он добавил, что-то же самое касается и многих других артистов сегодня. Критик назвал их выступления смешными и позорными.

«Их сейчас сотни, всякие Клавы, Вали, хрен знает кто. Со сценическими псевдонимами, как кликухи на зоне, как вертухайки на зоне», - подчеркнул он.

По мнению Соседова, засилье таких исполнителей на российской эстраде более важная проблема, чем вопрос о дресс-коде для артистов.

«Нужно бороться с причиной, а причина - дурной вкус, непрофессионализм. Я бы это назвал вседозволенностью бездарности» - резюмировал критик.

Ранее Бузовой не разрешили спеть на выпускном в родной школе в Санкт-Петербурге. По ее словам, учителя ее гнобили, а директор школы до сих пор не пускает на порог.

Ольга Бузова Песни Музыка Шоу-бизнес Сергей Соседов
20 июня 2024, 04:34
Звезда «Папиных дочек» тайно вышла замуж и родила ребенка
РИА «Новости»
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Актриса из сериала «Папины дочки» и бывшая жена Артура Смольянинова* Дарья Мельникова тайно вышла замуж и родила ребенка. Об этом она сама сообщила в Instagram**.

Мельникова выложила видео, в котором рассказала о тайной свадьбе с актером Романом Набатовым. В конце ролика она показала кадр с новорожденным ребенком на руках.

Об отношениях с Набатовым Мельникова сообщила в апреле. Актриса также разместила в соцсетях ролик с возлюбленным.

«Мы: решили быть вместе до седых волос. Рома: поседел на первом году семейной жизни», - пошутила она.

Роман Набатов - выпускник ГИТИС. Участник проектов «Краткий курс счастливой жизни», «Счастливы вместе» и «Зови меня мамой».

Ранее Мельникова была замужем за другим популярным российским актером Артутом Смольяниновым*. У пары родилось двое сыновей, но в 2021 году молодые люди решили развестись.

* Признан иноагентом на территории России.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Сериалы Соцсети Отношения Актеры
20 июня 2024, 02:00
Российский комик Мазур пытался обмануть проститутку
РИА «Новости»
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Российский комик Кирилл Мазур рассказал, как в 16 лет пытался обмануть проститутку в Амстердаме. В этом он признался в интервью блогеру и журналисту Карену Адамяну.

По словам юмориста, в 16 лет его пригласили выступить в Амстердаме. Организаторы концерта устроили ему экскурсию по городу, в том числе по Кварталу красных фонарей. Видимо, у молодого человека были большие ожидания от этой поездки, но по голландским законам интимные услуги могут получать только граждане старше 18 лет.

Тогда юморист решил обмануть одну из секс-работниц, заверив, что ему 18 лет. Но девушка случайно увидела паспорт комика, узнала дату его рождения и пригрозила вызвать полицию.

«Я думаю: „Ты реально в полицию будешь звонить? Что ты скажешь? <…> „Снимайте с него пушистые наручники, надевайте обычные?“» - сыронизировал Мазур.

Но в той ситуации ему было не до смеха. Он испугался и отдал проститутке все деньги, которые у него были. После этого комик больше не пытался обмануть жриц любви и покинул Квартал красных фонарей.

Ранее певец Шура признался, что в 90-е годы какое-то время бомжевал и жил с проституткой.

Законы Концерты Блогеры Интервью Деньги Полиция
20 июня 2024, 00:13
«Не давал себя обмануть». Появилось последнее интервью Егора Зайцева
РИА «Новости»
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Модельер Егор Зайцев — сын известного русского кутюрье Вячеслава Зайцева — умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В 2023 году дизайнер дал интервью Пятому каналу, которое стало его последней исповедью.

Эксклюзивное интервью с Егором Зайцевым вышло 8 июня 2023 года, на 40 дней смерти его отца. Егор пригласил журналистку Екатерину Кириллову в Московский байк-клуб, где рассказал о лучших годах жизни великого мастера.

«Мой отец отдал Родине все, что должен был. Папа отдал всего себя и детям, и поклонникам, и коллегам. Без остатка», - отмечал он.

В свое время Егор и Вячеслав Зайцевы смогли пережить рейдерский захват бизнеса кутюрье, а потом заново выстроить работу Дома Моды. Под их руководством в центре Москвы открылся итальянский ресторан. В 2000-е годы он приносил хорошую прибыль, которую Зайцев вкладывал в модный бизнес.

Зайцев-младший называл работу с отцом в тот период лучшим временем. По его словам, Вячеслав, несмотря на всю внешнюю строгость, всегда «был очень демократичен, никому не отказывал в добром слове и не давал себя обмануть».

Ранее стало известно о смерти 64-летнего модельера Егора Зайцева. Своего известного отца он пережил чуть больше чем на год.

Модельер Егор Зайцев - сын известного русского кутюрье Вячеслава Зайцева - умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В 2023 году дизайнер дал интервью Пятому каналу, которое стало его последней исповедью.

Интервью Бизнес Вячеслав Зайцев
19 июня 2024, 22:59
Скончался сын модельера Вячеслава Зайцева
РИА «Новости»
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Модельер Егор Зайцев скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщил в Facebook* журналист Григорий Нехорошев со ссылкой на адвоката Александра Маева.

«На год с небольшим всего пережил знаменитого отца. Похоже, конец династии», - написал он.

В марте Егора Зайцева госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания на фоне тяжелой анемии. Ему потребовалось повторное переливание крови. О том, что у Зайцева-младшего рак, информации не было.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года, ему было 85 лет. Модельера похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Вячеслав Зайцев

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