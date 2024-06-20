«Вседозволенность бездарности». Критик потребовал от Бузовой уйти со сцены
Музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал певице Ольге Бузовой прекратить выходить на сцену, так как ей нечего сказать слушателем. Таким мнением он поделился в беседе с порталом NEWS.ru.
«Бузовой нечего сказать на сцене. Это все смешно. Она вообще не должна выходить на сцену в качестве артистки, если на то пошло», - заявил Соседов.
Он добавил, что-то же самое касается и многих других артистов сегодня. Критик назвал их выступления смешными и позорными.
«Их сейчас сотни, всякие Клавы, Вали, хрен знает кто. Со сценическими псевдонимами, как кликухи на зоне, как вертухайки на зоне», - подчеркнул он.
По мнению Соседова, засилье таких исполнителей на российской эстраде более важная проблема, чем вопрос о дресс-коде для артистов.
«Нужно бороться с причиной, а причина - дурной вкус, непрофессионализм. Я бы это назвал вседозволенностью бездарности» - резюмировал критик.
Ранее Бузовой не разрешили спеть на выпускном в родной школе в Санкт-Петербурге. По ее словам, учителя ее гнобили, а директор школы до сих пор не пускает на порог.