«Вседозволенность бездарности». Критик потребовал от Бузовой уйти со сцены

«Бузовой нечего сказать на сцене. Это все смешно. Она вообще не должна выходить на сцену в качестве артистки, если на то пошло», - заявил Соседов.

Он добавил, что-то же самое касается и многих других артистов сегодня. Критик назвал их выступления смешными и позорными.

«Их сейчас сотни, всякие Клавы, Вали, хрен знает кто. Со сценическими псевдонимами, как кликухи на зоне, как вертухайки на зоне», - подчеркнул он.

По мнению Соседова, засилье таких исполнителей на российской эстраде более важная проблема, чем вопрос о дресс-коде для артистов.

«Нужно бороться с причиной, а причина - дурной вкус, непрофессионализм. Я бы это назвал вседозволенностью бездарности» - резюмировал критик.

Ранее Бузовой не разрешили спеть на выпускном в родной школе в Санкт-Петербурге. По ее словам, учителя ее гнобили, а директор школы до сих пор не пускает на порог.