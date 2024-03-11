«Все ждут, что я расклеюсь». Брежнева впервые рассказала о разводе

По словам Брежневой, она восприняла сложный период как жизненный урок и решила двигаться дальше.

«Я выбираю любить себя и идти вперед. Иногда даже вопреки. Все ждут, что я расклеюсь, буду слабой, буду сидеть и причитать: как было раньше хорошо, а вот сейчас плохо», - сказала певица.

Брежнева добавила, что в моменты печали всегда ставит себе временной предел, чтобы не застревать в состоянии жертвы надолго. Кроме того, она уточнила, что самое главное - это быть у себя на первом месте.

Певица подчеркнула, что у нее были сложности, в том числе и в обычной бытовой жизни, которая не попадает в кадр. Если что-то шло не так, она какое-то время могла погрустить, но не перебарщивала, потому что состояние жертвы, по ее словам, - это деградация.

Ранее Брежнева показала фото дочери , которую родила в 19 лет. В посте певица призналась, что скучает по ней.