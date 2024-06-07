07 июня 2024, 15:42

Все время не в ту дверь. «Алена, блин!» после выходки Бузовой призвала ввести дресс-код

РИА «Новости»
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В России следовало ввести дресс-код для выхода на сцену, чтобы избежать скандалов вокруг слишком откровенных нарядов артистов. Автор YouTube-канала «Алена, блин!» Алена Жигалова прокомментировала 360.ru на полях ПМЭФ-2024 выступление певицы Ольги Бузовой в Уфе.

Она рассказала, что приехала на форум ради светской жизни и записи интервью. Жигалова заявила, что с удовольствием пообщалась бы с министром культуры Ольгой Любимовой.

«Я же занимаюсь светской повесткой, а там такие страсти бушуют, Бузова извинялась недавно. Хотелось бы, может быть, изобрести какие-то каноны, потому что все время заскакивают не в ту дверь », - сказала она.

Блогер предложила разработать в России свод правил и прописать в нем, что артистам позволено, а что нет. Это, по мнению Жигаловой, избавит их от необходимости после скандала просить прощения у всей страны.

Бузова выступила на открытии VK Fest в Уфе в кожаном купальнике и высоких сапогах. После этого депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила Минкультуры ввести требования к костюмам на публичных мероприятиях, вход на которые не ограничили по возрасту.

Ольга Бузова Скандалы Блогеры Шоу-бизнес
07 июня 2024, 12:39
«Приди в себя». Дукалис ответил сбежавшему из России Панину на оскорбления
Global Look Press
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Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса в сериале «Улица разбитых фонарей», ответил на оскорбления Алексея Панина*. В беседе с изданием «Аргументы и факты» он признался, что хорошо относился к уехавшему из России артисту-иноагенту.

В своем блоге Панин* заявил, что Селин не имеет отношения к актерской профессии и призвал перестать критиковать Максима Галкина* и Артура Смольянинова*.

«Ты просто приди в себя, и все. Вспомни, как мы с тобой разговаривали, как я тебя когда-то даже защищал, хотя ты, может быть, даже сам этого не знаешь», - ответил Селин.

Он добавил, что Панин* подавал большие надежды как артист. Селин предположил, что сбежавшего из России актера просто занесло и он начал валять дурака.

«Я тебе только добра желаю, правда. Многие сегодня говорят, что ты такой-сякой там. Я ни разу подобного не сказал. И, пожалуйста, не говори плохо про меня. И уж тем более не говори плохо про страну, в которой ты жил и, наверняка, еще будешь жить», - заключил артист.

Ранее Селин объяснил, почему некоторые звезды считают Россию злом. По его мнению, таким артистам в юные годы внушали, что все лучшее за границей, а в родной стране все плохо.

* Физические лица, выполняющие функции иноагента в России.

Россия Актеры
07 июня 2024, 04:52
«Положил свою жизнь». Певица Орлова восхитилась мужем Заворотюк
РИА «Новости»
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Певица Ольга Орлова выразила восхищение фигуристом Петром Чернышевым — мужем умершей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк. По ее словам, его необходимо занести в Красную книгу. Об этом Орлова заявила в программе «Малахов» на канале «Россия 1».

Певица напомнила, что Чернышев никогда не оставлял болеющую супруг одну.

«Он какой-то невероятный и должен быть занесен в Красную книгу, потому что от начала и до конца положил свою жизнь во имя Насти. Все что можно, да и что нельзя, он сделал», - сказала Орлова.

Певица также поблагодарила агента Марину и фигуристку Татьяну Навку за помощь во время болезни актрисы.

Свои последние дни Анастасия Заворотнюк провела в хосписе, Петр Чернышев постоянно находился рядом с супругой. На ее похоронах он не сдержал эмоции и заплакал. На следующий день после похорон Чернышев привел на могилу жены их пятилетнюю дочь.

Певица Ольга Орлова выразила восхищение фигуристом Петром Чернышевым - мужем умершей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк. По ее словам, его необходимо занести в Красную книгу. Об этом Орлова заявила в программе «Малахов» на канале «Россия 1».

Болезни Анастасия Заворотнюк Рак Онкология
07 июня 2024, 04:51
Певец Витас впервые показал фото своих подросших детей в соцсети
РИА «Новости»
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Певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев) впервые за долгое время показал подросших детей. Он опубликовал фотографии двух дочерей и сына на своей странице в соцсети.

Исполнитель рассказал, что сейчас отдыхает с семьей, но не уточнил, где именно. По его словам, в отеле он занимается боксом в спортивном зале, к которому приобщил свою супругу Светлану Гранковскую и детей.

Его старшая дочь уже добилась успеха в этом виде спорта. Девушке уже 16 лет. Как и отец она стала артисткой. В 2019 году девушка участвовала в китайском шоу талантов, где не только пела, но и демонстрировала владение нунчаками Сыну Витаса исполнилось девять лет, а младшей дочери уже три года. Певец счастлив в браке. С Гранковской они вместе уже 18 лет. Они встретились, когда Грачеву было 19 лет, а ей только 15. Артист признался в одном из интервью, что это была любовь с первого взгляда.

Ранее актриса Екатерина Ковальчук впервые поделилась фотографией со свадьбы. В кадр попала ваза с цветами, коробка для обручальных колец и фото, где она стоит в обнимку с юмористом Гариком Харламовым.

Отдых Дети Соцсети Музыка
07 июня 2024, 03:27
Успенскую призвали извиниться перед Киркоровым
РИА «Новости»
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Король эстрады Филипп Киркоров может простить певицу Любовь Успенскую за клевету, но ей придется извиниться за свои слова. Об этом заявил адвокат артиста Александр Добровинский в интервью изданию StarHit.

«Так вот - если она найдет в себе силы, чтобы извинится перед Филиппом за то, что наговорила о нем, то я в свою очередь буду говорить с моим клиентом о том, чтобы он простил Успенскую», - сказал он.

По словам Добровинского, как только Киркоров и Успенская достигнут примирения, он отзовет иск на 10 миллионов рублей.

Киркоров обратился в суд с заявлением о том, что Успенская якобы выпрашивала у него деньги на подарки. Но больше всего артисту не понравилось то, что она назвала его женоненавистником. Из-за этого он обратился в суд.

Противостояние между звездами началось, когда Успенская обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе, а Киркоров заступился за него. Ссора переросла в личные оскорбления, певица назвала поп-короля «женоненавистником».

Суд Филипп Киркоров Деньги Любовь Успенская

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