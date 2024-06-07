Все время не в ту дверь. «Алена, блин!» после выходки Бузовой призвала ввести дресс-код

Она рассказала, что приехала на форум ради светской жизни и записи интервью. Жигалова заявила, что с удовольствием пообщалась бы с министром культуры Ольгой Любимовой.

«Я же занимаюсь светской повесткой, а там такие страсти бушуют, Бузова извинялась недавно. Хотелось бы, может быть, изобрести какие-то каноны, потому что все время заскакивают не в ту дверь », - сказала она.

Блогер предложила разработать в России свод правил и прописать в нем, что артистам позволено, а что нет. Это, по мнению Жигаловой, избавит их от необходимости после скандала просить прощения у всей страны.

Бузова выступила на открытии VK Fest в Уфе в кожаном купальнике и высоких сапогах. После этого депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила Минкультуры ввести требования к костюмам на публичных мероприятиях, вход на которые не ограничили по возрасту.