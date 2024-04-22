«Все в прошлом». Раймонд Паулс раскрыл, почему перестал общаться с Пугачевой

По словам Паулса, его голова занята не прошлым, а будущим, с Пугачевой даже поговорить не о чем. Гораздо интереснее для него работа с молодыми и талантливыми музыкантами. Кроме того, 87-летний Паулс по-прежнему пишет музыку, играет на фортепиано и преподает.

«На всякие глупые тусовки у меня нет времени, потому что я очень много работаю. <…> Много времени это занимает. Учу молодежь, <…> стараюсь их чему-то хорошему научить», - рассказал изданию музыкант.

В интервью Паулс рассказал о конфликтах с Пугачевой в прошлом. Из-за них родилась певица Лайма Вайкуле. Ей предложили спеть песню «Еще не вечер», в которой Пугачева усмотрела намек на скорое завершение своей карьеры.