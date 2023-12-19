«Все в порядке». Юлия Бордовских — о своей госпитализации

«Нет, все в порядке. Я дома. Все хорошо», - сказала женщина.

Однако источник «360» сообщил, что 14 декабря ее направили в горбольницу № 52.

Информация о госпитализации Юлии Бордовских появилась в Telegram-канале Mash. Он сообщал, что она несколько дней лечила кашель, высокую температуру, озноб и слабость дома, а потом обратилась к врачу. Бывшую ведущую программ НТВ, ТВ-6, автора книг о фитнесе якобы положили в больницу в состоянии средней степени тяжести с отрицательным тестом на ковид.

В интернете появилась информация об экстренной госпитализации актрисы Елены Плаксиной, которая исполняла роль жены одного из главных героев в пяти фильмах «Елки». Она попала на операционный стол с острым воспалением брюшной полости из-за аппендицита, но уже излечилась и вышла на работу.