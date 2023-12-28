«Все в порядке». В Театре Ленсовета прокомментировали информацию о госпитализации Боярского

«С ним все в порядке», - сообщили в культурном учреждении.

По данным Telegram-канала «112» , Боярскому, который уже перенес инфаркт, стало плохо с сердцем. Врачи оценили состояние артиста как средней тяжести. При этом жена Боярского Лариса Луппиан сообщила, что привезла супруга на обследование.

До этого народный артист РСФСР попал в больницу в конце ноября. Его сын Сергей поделился, что причиной стал инфаркт. PR-менеджер Боярского Надежда Дуванова сообщила о стабильном состоянии актера.

Боярского выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге в начала декабря. Он отправился домой в сопровождении жены. Уточнялось, что при выписке артист чувствовал себя хорошо.