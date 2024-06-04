04 июня 2024, 21:58

Все спектакли с актером из «Солдат» Мадяновым отменили из-за его болезни

РИА «Новости»
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Актер Роман Мадянов отменил все летние спектакли из-за болезни. Об этом написал в соцсети «ВКонтакте» его коллега Павел Трубинер.

«В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета. Пока остается под вопросом „Любимая женщина Дон Жуана“ 27 августа в Москве», - отметил он.

До этого появилась информация, что актеру якобы диагностировали онкологическое заболевание - прогрессирующий рак легкого. В ближайшее время ему проведут противоопухолевую терапию. Также отмечалось, что он лечится и наблюдается дома, а не в стационаре.

Сам Мадянов не подтверждал сообщения о наличии у него онкологического диагноза.

Актер запомнился зрителям по роли майора Виктора Колобкова в сериале «Солдаты». Кроме того, в его фильмографии, в частности, съемки в таких проектах, как «Бедная Настя», «Великая» и «Убойная сила».

Ранее сына модельера Вячеслава Зайцева Егора госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии , которое ухудшилось на фоне тяжелой анемии и рака.

Болезни Спектакль Актеры Онкология
04 июня 2024, 20:04
Дизайнер Лебедев раскритиковал уехавших за границу россиян
РИА «Новости»
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Блогер и дизайнер Артемий Лебедев негативно высказался о россиянах, уехавших из страны. Свою позицию в интервью телеканалу «Беларусь 1» он выразил, процитировав известную русскую пословицу.

По словам Лебедева, граждане, покинувшие Россию, стали активно защищать новое место жительства, несмотря на наличие явных недостатков. Однако в Европе могут быть коррупция или нечестные чиновники, но эмигранты все равно продолжают оправдывать свой отъезд из родной страны.

«Они должны новое место защищать как неофиты. Это называется, на самом деле, „заставь дурака богу молиться - он себе и лоб расшибет“. Это ровно то, чем они занимаются», - отметил дизайнер.

Лебедев также жестко раскритиковал всех журналистов , назвав их абсолютно никчемными людьми. По его мнению, работники СМИ часто делают ошибки при создании материалов, так как не умеют качественно работать с информацией.

Блогеры Европа Россия Чиновники Интервью Артемий Лебедев
04 июня 2024, 19:17
«Договорились о свободных отношениях». Нюша назвала причину развода с мужем
Global Look Press
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Певица Нюша (Анна Шурочкина) призналась, что прежде, чем окончательно разойтись с супругом, бизнесменом Игорем Сивовым, они пробовала разные форматы отношений, включая и свободные. В беседе с журналисткой Лаурой Джугелией для YouTube-канала Fametime TV артистка призналась, что это не помогло спасти брак.

Нюша призналась, что не может назвать точную дату, когда они с мужем разошлись. По ее словам, они решили дать друг другу больше свободы.

«Мы договорились о свободных отношениях. Я думаю, что это был этап, накануне которого мы оба готовы были разойтись», - заявила певица.

Она уточнила, что это случилось примерно год-полтора назад. После экспериментов в отношениях пара поняла, что они морально стали готовы к разводу.

«Мне важно, чтобы отношения имели определенную яркость. Не нужно все время жить „как на вулкане“, но все равно должны быть чувства, которые тебя вдохновляют, окрыляют, мотивируют на определенное поведение», - призналась Нюша.

По словам певицы, она не жалеет о том, что в их браке в 2022 году случилась измена, так как они с мужем извлекли из нее уроки и сильно выросли. Нюша подчеркнула, что важно не впадать в состояние жертвы, а задаться вопросом, почему произошла такая ситуация.

Ранее бывший муж певицы заявил, что не жалеет о разводе. По его словам, во всем необходимо находить плюсы, извлекать уроки и развиваться.

Отношения Брак Шоу-бизнес
04 июня 2024, 18:14
Том Круз попытался влезть в машину премьера Британии
Global Look Press
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Актер Том Круз после приземления на вертолетной площадке в Лондоне по ошибке попытался сесть в машину премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Кадры неловкого момента опубликовало издание The Sun.

Курьезная ситуация произошла 30 мая. На опубликованных кадрах видно, как актер вплотную подошел к задней двери автомобиля Audi, после чего развернулся и проследовал до стоявшего по соседству Mercedes. Круз не смутился из-за своей ошибки, а продолжил улыбаться и приветствовать присутствовавших на месте поклонников.

Ранее актера заподозрили в липосакции. Пользователи Сети обратили внимание на дряблый живот артиста. Пластический хирург Дэвид Хилл предположил, что Круз решился на операцию.

Лондон Великобритания Актеры Риши Сунак
04 июня 2024, 17:16
Виторган обвинил Газманова в плагиате
Global Look Press
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Актер Максим Виторган обвинил певца Олега Газманова в плагиате после публикации в Сети его исполнения на концерте песни «Русский мир». Свое мнение артист высказал на странице в социальной сети Instagram*.

«Олег Газманов выпустил песню „Русский мир“. Она один в один с мумийтроллевским „Владивостоком 2000“», - написал он.

Уехавший в Израиль Виторган добавил, что Газманов получает от государства деньги на создание патриотического контента. Кроме того, он намекнул на двойные стандарты в подходе к покинувшим Россию и оставшимся артистам.

«Страну как кормушку воспринимают, конечно, те, которые уехали, ага. А которые остались, они не такие», - заключил артист.

Ранее певицу Бейонсе обвинили в плагиате после выхода песни «Break My Soul». В треке она якобы использовала элементы из композиции 2014 года «Explode» в исполнении Big Freedia.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Песни Музыка Шоу-бизнес

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