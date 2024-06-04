Все спектакли с актером из «Солдат» Мадяновым отменили из-за его болезни

«В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета. Пока остается под вопросом „Любимая женщина Дон Жуана“ 27 августа в Москве», - отметил он.

До этого появилась информация, что актеру якобы диагностировали онкологическое заболевание - прогрессирующий рак легкого. В ближайшее время ему проведут противоопухолевую терапию. Также отмечалось, что он лечится и наблюдается дома, а не в стационаре.

Сам Мадянов не подтверждал сообщения о наличии у него онкологического диагноза.

Актер запомнился зрителям по роли майора Виктора Колобкова в сериале «Солдаты». Кроме того, в его фильмографии, в частности, съемки в таких проектах, как «Бедная Настя», «Великая» и «Убойная сила».

Ранее сына модельера Вячеслава Зайцева Егора госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии , которое ухудшилось на фоне тяжелой анемии и рака.