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«Я знаю, что был на обследовании, больше не созванивалась. Дима меня щадит и не говорит всего. Бронхит у него точно, было плохо. Все серьезно, конечно, очень серьезно. Я с ним виделась, ему было плохо. Сегодня не встречались, надо созваниваться», - сказала она.

Белан выразила надежду, что болезнь не даст осложнений и не приведет, например, к воспалению легких.

«У него обычно осложнение идет на легкие, поэтому это опасно. Воспаление легких было уже, и не один раз. Приходится в больнице долго быть. Боимся мы этих болезней», - добавила мать певца.

О госпитализации Билана с бронхитом стало известно в среду, 11 октября. В связи с болезнью артист отменил ближайшие концерты и пообещал сообщить о новых датах выступлений.