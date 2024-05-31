Между певицей Наташей Королевой и Сергеем Глушко (Тарзан) произошла близость на первом свидании. Артистка рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа» , что сразу же забеременела.

По ее словам, становиться матерью она не планировала. Однако, приехав в гости к Тарзану, поняла, что останется на ночь.

«Чтобы как-то оправдать эту неловкую ситуацию, я ему сказала: „Хочу мальчика“. Я прям конкретно заказала. Он, конечно, опешил, но решил не сбивать волну и в итоге заказ исполнил четко. Прям с первого свидания все получилось», - отметила певица.

Королева и Глушко официально поженились уже после того, как на свет появился их сын Архип. Тарзан позвал замуж артистку в Киеве в день ее 30-летнего юбилея.

Недавно Королева очень расстроилась, когда ее выступление ко Дню Победы вырезали из телеэфира кремлевского концерта. Источник из окружения певицы, пояснил, что она тщательно готовила этот номер.