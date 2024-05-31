31 мая 2024, 17:40

«Все получилось с первого свидания». Королева — о сексе с Тарзаном

Global Look Press
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Между певицей Наташей Королевой и Сергеем Глушко (Тарзан) произошла близость на первом свидании. Артистка рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа», что сразу же забеременела.

Между певицей Наташей Королевой и Сергеем Глушко (Тарзан) произошла близость на первом свидании. Артистка рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа» , что сразу же забеременела.

По ее словам, становиться матерью она не планировала. Однако, приехав в гости к Тарзану, поняла, что останется на ночь.

«Чтобы как-то оправдать эту неловкую ситуацию, я ему сказала: „Хочу мальчика“. Я прям конкретно заказала. Он, конечно, опешил, но решил не сбивать волну и в итоге заказ исполнил четко. Прям с первого свидания все получилось», - отметила певица.

Королева и Глушко официально поженились уже после того, как на свет появился их сын Архип. Тарзан позвал замуж артистку в Киеве в день ее 30-летнего юбилея.

Недавно Королева очень расстроилась, когда ее выступление ко Дню Победы вырезали из телеэфира кремлевского концерта. Источник из окружения певицы, пояснил, что она тщательно готовила этот номер.

Беременность Семья Концерты Музыка Шоу-бизнес
31 мая 2024, 16:28
Близкие Заворотнюк раскрыли правду о последних днях ее жизни
Global Look Press
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Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось за две недели перед смертью, что стало неожиданностью для ее близких. Об этом сообщило РИАМО.

Хотя семья артистки и знала о том, что тяжелая болезнь прогрессирует, резкие перемены в состоянии родственницы их напугали. Близкие Заворотнюк поняли, что актриса может в скором времени покинуть их навсегда, отметили в издании.

Последние дни артистка провела в хосписе. За несколько дней до смерти к ней прилетела из Дубая дочь. Эта поездка стала для нее последней возможностью попрощаться с матерью.

По данным агентства, Заворотнюк перед смертью испытывала сильнейшие боли, часто теряла сознание и буквально «таяла» на глазах. Очевидцы признались, что за последние недели жизни актриса так изменилась, что ее было не узнать, добавили журналисты. Известно, что незадолго перед смертью с ней находился ее супруг - фигурист Петр Чернышев.

Всем полюбившуюся звезду телесериала «Моя прекрасная няня» похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище. Прощание состоится в Покровском монастыре, рассказал ведущий Андрей Малахов.

Болезни Семья Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк
31 мая 2024, 16:19
«Были на связи». Орлова тайно навещала в больнице умирающую Заворотнюк
Global Look Press
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Певица Ольга Орлова подружилась с семьей Анастасии Заворотнюк, когда той уже диагностировали рак головного мозга. Об этом она рассказала на ток-шоу Андрея Малахова.

Орлова уточнила, что инициатором знакомства стал супруг актрисы Петр Чернышев. Он позвонил певице и попросил разрешения приехать за советом.

«Анастасия тогда спросила, куда направляется муж, и решила поехать с ним. Так мы и встретились, пообщались. С тех пор и были на связи. Хорошо, что ни разу ни один человек не показал ни одного фото Насти из больницы», - пояснила Орлова.

Она поблагодарила медиков за их корректность и понимание, а также за сохранение в секрете сведений о тяжелобольной актрисе.

«Это круто. Спасибо персоналу и врачам - все было сделано на высшем уровне, обычно ведь от них утекает вся информация», - отметила певица.

Она напомнила, что ее подруге Жанне Фриске в 2013 году поставили аналогичный диагноз, как у Заворотнюк.

По словам Орловой, о глиобластоме она знала все, так как всегда находилась рядом с певицей и изучала всевозможные методы лечения.

Заворотнюк не стало ночью 30 мая. Она скончалась от рака головного мозга в хосписе на руках супруга.

Болезни Анастасия Заворотнюк Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк
31 мая 2024, 15:48
«Не высовывайся, дочка». Пугачева опубликовала в Сети старый хит
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева решила перезалить в Сеть свою старую композицию «Не высовывайся, дочка». Артистка разместила ролик на своем YouTube-канале 31 мая.

«Не высовывайся, дочка. Посиди-ка в уголочке. Не клюют в уголочке и моральные уроды. В душу наголо не плюют. Не высовывайся, дочка», - говорится в тексте трека.

В композиции Примадонна отвечает за свою дочь, подчеркивая, что не может оставаться в стороне от происходящего.

«Нет уж, мама, если можно отсидеться в скорлупе. Хоть порой бывает сложно быть самой собой в толпе», - поет артистка.

Пугачева настаивает в песне, предостерегая дочь, что, ослушавшись мать, она потеряет последнее. Певица рекомендует переждать непростые времена, указывая на то, что общество совсем больное.

«Что же с них убогих взять?», - вопрошает Примадонна.

Впервые эту композицию поклонники услышали в 2012 году. Тогда же блогеры сняли на нее видеоролик, взяв кадры с интервью Пугачевой журналистке Ксении Собчак. Получилось, что певица якобы предостерегала телеведущую, которая известна своими острыми высказываниями.

Накануне крестница Пугачевой, 18-летняя Алина Галкина, заявила о желании стать певицей. Она объявила о скором выходе ее новой композиции «Неправда».

Музыкальные клипы Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
31 мая 2024, 14:41
«Такая счастливая». Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась архивными видео с мамой
Global Look Press
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые опубликовала редкие видео с мамой и сестрой Милой из личного архива. Ими она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram*.

На одном из видео из квартиры звезда сериала «Моя прекрасная няня» держит на руках маленькую дочку Милу.

«Впервые за пять лет я смогла открыть и посмотреть видео с тобой, до этого мне казалось, что сойду с ума. Спасибо, что сделала меня сильнее, моя самая прекрасная мама», - подписала ролик Анна.

На другом видео они втроем примеряют на себя анимационные маски из социальной сети.

«Обещаю тебе, что мы будем счастливы и всегда будем вместе и стоять друг за друга, как ты этого и хотела», - поделилась старшая дочь.

На третьем ролике можно увидеть всю семью в сборе. Они танцуют в квартире под зажигательную песню. Анна добавила, что хотела бы навсегда вернуться в тот день, и чтобы он не заканчивался.

«Ты здесь такая счастливая, а мы всегда заряжались от твоего солнца, которое ярко освещало все и всех вокруг», - написала дочь.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая от рака головного мозга, с которым боролась в течение пяти лет. В последние минуты жизни с ней находился супруг.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Семья Видео Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк

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