«Вряд ли возможно». Депутат усомнился в успехе фильма Собчак про Пугачеву
Документальный фильм журналистки Ксении Собчак о певице Алле Пугачевой вряд ли повлияет на ее восприятие общественностью. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Госдумы по вопросам культуры Александр Шолохов в беседе с порталом NEWS.ru.
Депутат указал на преувеличенную, по его мнению, оценку вклада Пугачевой в культурное наследие России.
«Вряд ли возможно вернуть былое „величие“. Тем более что оно существенно преувеличено, а сама Пугачева постоянно дает новые поводы усомниться и в том, что есть», - заявил Шолохов.
Ранее Собчак назвала большой ошибкой возможное признание Пугачевой иноагентом. Она начала работу над документалкой о жизни и карьере примадонны. Выход ленты будет приурочен к 75-летию знаменитой исполнительницы.
Глава ФБПК Виталий Бородин предположил, что этот фильм станет последним аргументом для признания Пугачевой иноагентом.