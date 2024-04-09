09 апреля 2024, 18:17

«Вряд ли возможно». Депутат усомнился в успехе фильма Собчак про Пугачеву

Global Look Press
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Документальный фильм журналистки Ксении Собчак о певице Алле Пугачевой вряд ли повлияет на ее восприятие общественностью. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Госдумы по вопросам культуры Александр Шолохов в беседе с порталом NEWS.ru.

Депутат указал на преувеличенную, по его мнению, оценку вклада Пугачевой в культурное наследие России.

«Вряд ли возможно вернуть былое „величие“. Тем более что оно существенно преувеличено, а сама Пугачева постоянно дает новые поводы усомниться и в том, что есть», - заявил Шолохов.

Ранее Собчак назвала большой ошибкой возможное признание Пугачевой иноагентом. Она начала работу над документалкой о жизни и карьере примадонны. Выход ленты будет приурочен к 75-летию знаменитой исполнительницы.

Глава ФБПК Виталий Бородин предположил, что этот фильм станет последним аргументом для признания Пугачевой иноагентом.

Ксения Собчак Фильмы Алла Пугачева Иноагенты
09 апреля 2024, 17:50
Лже-адвокат обманул Волочкову на полмиллиона рублей
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова связалась с адвокатом-мошенником и лишилась полумиллиона рублей во время продажи своей квартиры в астраханском жилом комплексе «Паруса». Об этом танцовщица сообщила в интервью для программы «Алена, блин!».

Волочкова рассказала, что юрист сам связался с ней и предложил помощь в сделке. В его профессионализме балерина не усомнилась и сразу же оформила доверенность на его имя. Она передала аферисту деньги за уже по сути решенный вопрос с компанией «Городской курорт Астрахань».

Позже мужчина исчез с деньгами. Танцовщица потеряла 450 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой мошенничества, Волочкова немедленно обратилась в полицию. Оказалось, что мужчина давно лишился лицензии на оказание юридических услуг, однако продолжал зарабатывать себе на жизнь, работая нелегально.

«Эти деньги он мне, естественно, не отдал. Скрывался. Его потом правоохранительные органы нашли в Астрахани, привезли (в Москву), у нас была с ним очная ставка в следственном комитете», - добавила танцовщица.

Ранее стало известно, что Волочкова поссорилась со своей 18-летней дочерью Ариадной, которая потребовала у нее квартиру. Просьба наследницы вызвала у балерины стресс.

Мошенничество Деньги Анастасия Волочкова
09 апреля 2024, 17:29
Стало известно, когда Иван Ургант вернется на телевидение
РИА «Новости»
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Критик Александр Горбунов заявил, что есть высокая вероятность возвращения ведущего Ивана Урганта на экраны к старту нового телевизионного сезона. Об этом он рассказал порталу NEWS.ru.

Горбунов утверждает, что возвращение программы Ивана Урганта осенью привлечет большой зрительский интерес.

«Если это случится осенью, то это будет неплохой информационный повод, который привлечет внимание. Поэтому имеет смысл сделать это в начале телесезона, а не сейчас, под конец, для пары выпусков», - сказал Горбунов.

Студию, где ранее проходили съемки «Вечернего Урганта», демонтировали. Сейчас там снимают шоу Дмитрия Хрусталева. Однако собрать новое пространство - это не проблема для телевизионщиков, отметил критик.

Возможно, программу Урганта выпустят в ином качестве.

«Может быть, это будет другой формат, не ежедневной, а еженедельной передачи. Так возвращали ток-шоу „Пусть говорят“ с Дмитрием Борисовым точечно, по одному спецвыпуску», - пояснил Горбунов.

Ранее актриса Яна Поплавская возмутилась из-за возвращения Урганта на экраны. Однако фильм с его участием пока не получил прокатное удостоверение для трансляции в кинотеатрах.

Россия Иван Ургант Телевидение Ток-шоу
09 апреля 2024, 14:33
Войтенко рассказал о состоянии певца Кунгурова перед смертью
РИА «Новости»
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Музыкант Сергей Войтенко рассказал о последних днях заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Он сообщил об этом в беседе с «Лентой.ру».

Войтенко рассказал, что был знаком с погибшим около 20 лет. Он долго поддерживал дружеские отношения с Кунгуровым. В начале карьеры музыкант даже помогал певцу с продвижением в музыкальной индустрии.

«У меня продюсерский центр, мы делали ему репертуар. Тогда Женя и в проект попал на Первый канал на „Голос“. Мы достаточно плотно занимались его раскруткой», - отметил Войтенко.

После участия Кунгурова в шоу «Голос» между друзьями временно произошел разлад, однако последние два года они дружили. Певец сам извинился перед другом. Войтенко отметил, что в это время поводов для беспокойства артист не подавал.

«И у меня было впечатление, что у него все в порядке. Ничего не предвещало. В последний раз мы пели вместе в Кремле, все было нормально. Я не заметил таких моментов, что могло бы насторожить», - сообщил он.

Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой вечером 8 апреля. Спасатели нашли тело звезды у его дома в Пресненском районе Москвы.

Шоу Голос Музыка Шоу-бизнес
09 апреля 2024, 13:57
Стали известны предварительные результаты осмотра тела певца Евгения Кунгурова
РИА «Новости»
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Осмотр тела оперного певца Евгения Кунгурова подтвердил версию о его самоубийстве. Специалисты не нашли признаков насильственной смерти, сообщил источник «Известий».

Журналисты выяснили, что на теле не нашли травм, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти артиста. Источник заявил, что в день случившегося Кунгуров отправил жене сообщение с угрозой наложить на себя руки.

Артиста нашли на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. «360» показал дом , где он умер.

У Кунгурова были проблемы со здоровьем, он наблюдался у частного психиатра. Его жена вызвала экстренные службы после того, как получила сообщение о самоубийстве и не смогла дозвониться до супруга. Вместе со спасателями приехали психологи.

Мужчине диагностировали смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу, сообщил Telegram-канал Mash. По неподтвержденной информации, он отказался от лекарств в пользу гипноза.

Музыка Москва Шоу-бизнес

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