«Вряд ли возможно». Депутат усомнился в успехе фильма Собчак про Пугачеву

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Депутат указал на преувеличенную, по его мнению, оценку вклада Пугачевой в культурное наследие России.

«Вряд ли возможно вернуть былое „величие“. Тем более что оно существенно преувеличено, а сама Пугачева постоянно дает новые поводы усомниться и в том, что есть», - заявил Шолохов.

Ранее Собчак назвала большой ошибкой возможное признание Пугачевой иноагентом. Она начала работу над документалкой о жизни и карьере примадонны. Выход ленты будет приурочен к 75-летию знаменитой исполнительницы.

Глава ФБПК Виталий Бородин предположил, что этот фильм станет последним аргументом для признания Пугачевой иноагентом.