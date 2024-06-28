28 июня 2024, 10:53

«Врет». Алсу — о намерении Абрамова выплатить ей 2,5 млрд рублей

Global Look Press
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Предложение бизнесмена Яна Абрамова выплатить певице Алсу миллиарды рублей могло быть просто его желанием реабилитироваться перед обществом. Таким мнением поделилась артистка с журналистами Peopletalk.

Алсу оставила комментарий под новостью в Instagram*, в которой сообщалось, что ее супруг хочет избежать судов и громких разбирательств во время развода. Он готов выплатить ей активов на 2,5 миллиарда рублей.

«Врет. Предложение не соответствует действительности и, по всей видимости, было „опубликовано“ пиарщиками моего бывшего мужа в попытке спасти сильно испорченную репутацию», - заявила артистка.

Накануне журналистка и телеведущая Ксения Собчак обнародовала письменное предложение Абрамова к Алсу. В тексте говорилось о намерении бизнесмена не только выплатить крупную сумму денег певице, но и о материальной поддержке в будущем.

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Алсу Отношения Громкие разводы Шоу-бизнес
28 июня 2024, 11:56
Топалов до обморока напугал Тодоренко составленным завещанием
Global Look Press
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Певец Влад Топалов составил завещание, сильно напугав супругу Регину Тодоренко. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в социальной сети Instagram*.

По ее словам, два года назад Топалов подошел к ней и заявил, что начал составлять завещание.

«Я испугалась, за доли секунд успев накрутить себя до обморока», - поделилась Тодоренко о реакции на слова мужа.

Она пояснила, что потом у них с певцом случился долгий разговор. Артист объяснил жене, что составил завещание в интересах детей. Он хочет достойно воспитать сыновей и передать им то, что они имеют, рассказала Тодоренко.

Недавно Топалов уже поднимал тему своей смерти. В эфире одного из шоу он заявил, что хочет еще одного ребенка. По словам артиста, многодетная семья поможет Тодоренко пережить его кончину.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Семья Регина Тодоренко Шоу-бизнес
28 июня 2024, 11:12
Лерчек задолжала ФНС еще 12 млн рублей
Global Look Press
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Федеральная налоговая служба начислила блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) новый долг. Ей необходимо выплатить еще 12 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, проверка в отношении Лерчек все еще продолжается. Так, в мае ей доначислили 23 миллиона рублей. Этот долг она уже погасила.

Новая сумма задолженности составила 12 миллионов 101 тысячу 981 рубль и 90 копеек.

Ранее блогер назвала причину развода с мужем. По ее словам, они не смогли преодолеть возникшие трудности.

Чекалина также столкнулась с проблемами в своем бизнесе. Доходы блогера упали на 176 миллионов рублей.

В марте 2023 года против семьи Чекалиных возбудили уголовные дела. Блогеров обвинили в неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты.

Долги Уголовное дело Налоги Блогеры Деньги Блогер Лерчек
28 июня 2024, 05:58
Ревва женился второй раз после 20 лет брака
РИА «Новости»
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Юморист Александр Ревва необычно отметил 20-летие свадьбы с женой Анжеликой. Об этом сообщило издание Starhit.

Шоумен закатил громкую вечеринку со свадебным дресс-кодом. Все гости пришли в белых платьях и строгих костюмах. На мероприятии присутствовали знаменитые друзья пары, среди которых оказались певицы Валерия и Наталья Подольская, актриса Наталья Бардо и другие.

Атмосферу праздника дополнили не только костюмы гостей, но и известные свадебные традиции. Участники разрезали торт, побеждали в конкурсах и двигались в зажигательных танцах.

В соцсетях появились кадры с мероприятия. На них счастливый Ревва поцеловал руку жены, облаченной в белое платье и фату. Сам артист надел темные строгие брюки и белоснежный пиджак.

Однако не у всех звездных пар все так хорошо в личной жизни. Например, певица Анна Нетребко и ее супруг вокалист Юсиф Эйвазов решили развестись. Как заявили в окружении знаменитостей, отношения пары не выдержали расстояния.

Праздники Свадьбы Соцсети Отношения Брак
28 июня 2024, 03:56
Стала известна причина развода Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова
РИА «Новости»
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Оперная певица Анна Нетребко и ее муж азербайджанский вокалист Юсиф Эйвазов расстались из-за расстояния. Об этом сообщило издание Starhit со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В последнее время супруги жили в разных странах. Исполнительница была в Вене, а ее муж работал в Баку.

«Отношения просто сами сошли на нет, все случилось само собой», - заявили в окружении знаменитостей.

О разводе Нетребко и Эйвазова ранее сообщило агентство Austria Presse-Agentur. Как объяснили сами супруги, решение о расставании было трудным для них. Пара пробыла в браке десять лет. Они остались хорошими друзьями.

Ранее Юсиф Эйвазов поддержал россиян после теракта в «Крокусе». В знак солидарности он отменил выступление 25 марта.

Отношения Музыка Громкие разводы

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