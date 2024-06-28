Алсу оставила комментарий под новостью в Instagram*, в которой сообщалось, что ее супруг хочет избежать судов и громких разбирательств во время развода. Он готов выплатить ей активов на 2,5 миллиарда рублей.

«Врет. Предложение не соответствует действительности и, по всей видимости, было „опубликовано“ пиарщиками моего бывшего мужа в попытке спасти сильно испорченную репутацию», - заявила артистка.

Накануне журналистка и телеведущая Ксения Собчак обнародовала письменное предложение Абрамова к Алсу. В тексте говорилось о намерении бизнесмена не только выплатить крупную сумму денег певице, но и о материальной поддержке в будущем.

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