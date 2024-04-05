Врачи заподозрили у Василия Ливанова раковую опухоль

Читайте нас в:

Авторы канала уточнили, что в марте Ливанов прошел медицинское обследование. К врачам он пришел с жалобами на общую утомляемость. У него диагностировали анемию.

По данным Mash, врачи обнаружили опухоль. Сейчас актер проходит диагностику в специализированном онкологическом центре.

Несмотря на это, в беседе с журналистами Ливанов поделился, что считает себя абсолютно здоровым человеком.

Актер завоевал любовь зрителей благодаря роли Шерлока Холмса в известном советском мини-сериале. Всего в его карьере насчитывается более сорока фильмов.

Недавно он резко раскритиковал актера Дмитрия Назарова за слова об Аллее ангелов и назвал его подлецом. Ливанов считает коллегу по цеху предателем Родины.