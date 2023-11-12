Врачи забрали режиссера Александра Митту в больницу

Ладненко рассказал, что в воскресенье вечером после работы смотрел футбол вместе Отаром Кушанашвивили в ресторане на Красной Пресне. После первого тайма продюсер уехал домой и узнал о произошедшем из новостей.
«Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце», - заявил Ладненко.
Продюсер также сообщил , что состояние Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в больнице.
Telegram-канал Baza написал, что врачи подтвердили информацию о сердечном приступе у Кушанашвили. Его отвезли в Боткинскую больницу с инфарктом.
Кушанашвивили неожиданно стало плохо в воскресенье вечером в московском ресторане. Телеведущего госпитализировали с подозрением на сердечный приступ.
По данным канала, журналист вместе с друзьями отдыхал в ресторане на улице 1905 года. Там ему неожиданно стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь.
По предварительным данным, у телеведущего случился сердечный приступ. В настоящий момент он находится в сознании, жалуется на боль в груди и тяжелое дыхание.
Отар Кушанашвили - известный российско-грузинский тележурналист, шоумен и музыкальный критик. Летом ему исполнилось 53 года.
В сентябре на фоне слухов о тяжелом состоянии Игоря Николаева он призвал «молиться» за композитора, сообщило РИА «Новости».
«Я не считаю возможным занимать позицию, что Россию нужно разрушать изнутри, желать полного развала и проигрыша России», - сказала журналистка.
По мнению Собчак, ее патриотизм проявляется в том, что в сложное время она продолжает жить и работать в своей стране.
Поселившийся в Дубае рэпер Алишер Моргенштерн * в свою очередь заявил журналистке, что хотел бы вернуться в Россию, но не делает этого из-за страха. Исполнитель пояснил, что боится возвращаться на родину, поскольку не знает, как к нему сейчас там относятся.
*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
Из-за ухудшения самочувствия режиссеру вызвали врачей на дом. Медики диагностировали у него пневмонию, добавил собеседник Mash.
По данным источника канала, артист плохо себя чувствует уже второй день подряд. Врачи рекомендовали ему госпитализацию, но Митта от такого варианта отказался.
В июле этого года кинематографист попал в больницу имени Боткина.
Помощница режиссера в беседе с «360» тогда не смогла объяснить, что именно произошло с артистом, пояснив, что Митте вызвали скорую помощь из-за ухудшения самочувствия, а медики посчитали необходимым проведение обследования. Никаких других подробностей она не привела.
Известно, что весной 2023-го режиссер переболел ковидом.