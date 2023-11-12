12 ноября 2023, 23:59

Врачи забрали режиссера Александра Митту в больницу

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Первоначально отказавшемуся от поездки в больнице режиссеру Александру Митте потребовалась экстренная госпитализация. Как сообщил Telegram-канал Baza, кинодеятеля доставили в Боткинскую больницу Москвы.

Кино Врачи Режиссер Россия Москва 2023
12 ноября 2023, 23:37
«Не выдержало сердце». Продюсер Отара Кушанашвили рассказал о состоянии телеведущего
РИА «Новости»
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Отару Кушанашвивили стало плохо из-за большой рабочей нагрузки. Об этом заявил продюсер телеведущего Виктор Ладненко в своем Telegram-канале.

Ладненко рассказал, что в воскресенье вечером после работы смотрел футбол вместе Отаром Кушанашвивили в ресторане на Красной Пресне. После первого тайма продюсер уехал домой и узнал о произошедшем из новостей.

«Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце», - заявил Ладненко.

Продюсер также сообщил , что состояние Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в больнице.

Telegram-канал Baza написал, что врачи подтвердили информацию о сердечном приступе у Кушанашвили. Его отвезли в Боткинскую больницу с инфарктом.

Кушанашвивили неожиданно стало плохо в воскресенье вечером в московском ресторане. Телеведущего госпитализировали с подозрением на сердечный приступ.

Скорая помощь
12 ноября 2023, 21:49
Отару Кушанашвили вызвали скорую в ресторан в Москве
РИА «Новости»
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Журналисту Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в центре Москвы. К нему направили реанимобиль. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, журналист вместе с друзьями отдыхал в ресторане на улице 1905 года. Там ему неожиданно стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь.

По предварительным данным, у телеведущего случился сердечный приступ. В настоящий момент он находится в сознании, жалуется на боль в груди и тяжелое дыхание.

Отар Кушанашвили - известный российско-грузинский тележурналист, шоумен и музыкальный критик. Летом ему исполнилось 53 года.

В сентябре на фоне слухов о тяжелом состоянии Игоря Николаева он призвал «молиться» за композитора, сообщило РИА «Новости».

Скорая помощь
12 ноября 2023, 18:19
Собчак рассказала Моргенштерну о своем патриотизме
РИА «Новости»
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Российская журналистка Ксения Собчак поделилась своим отношением к России и текущей ситуации в стране. Комментарий телеведущей прозвучал в интервью с рэпером Алишером Моргенштерном*, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Я не считаю возможным занимать позицию, что Россию нужно разрушать изнутри, желать полного развала и проигрыша России», - сказала журналистка.

По мнению Собчак, ее патриотизм проявляется в том, что в сложное время она продолжает жить и работать в своей стране.

Поселившийся в Дубае рэпер Алишер Моргенштерн * в свою очередь заявил журналистке, что хотел бы вернуться в Россию, но не делает этого из-за страха. Исполнитель пояснил, что боится возвращаться на родину, поскольку не знает, как к нему сейчас там относятся.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Ксения Собчак Россия Моргенштерн Патриотизм
12 ноября 2023, 17:09
Режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь
РИА «Новости»
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Знаменитому режиссеру, народному артисту России Александра Митту потребовалась помощь врачей, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, причиной стала высокая температура и затрудненное дыхание.

Из-за ухудшения самочувствия режиссеру вызвали врачей на дом. Медики диагностировали у него пневмонию, добавил собеседник Mash.

По данным источника канала, артист плохо себя чувствует уже второй день подряд. Врачи рекомендовали ему госпитализацию, но Митта от такого варианта отказался.

В июле этого года кинематографист попал в больницу имени Боткина.

Помощница режиссера в беседе с «360» тогда не смогла объяснить, что именно произошло с артистом, пояснив, что Митте вызвали скорую помощь из-за ухудшения самочувствия, а медики посчитали необходимым проведение обследования. Никаких других подробностей она не привела.

Известно, что весной 2023-го режиссер переболел ковидом.

Больницы Кино Москва 2023

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