Врачи выявили деменцию у пережившего инсульт актера Соломина

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«Речь и движения заторможены. Народный артист не помнит, как попал в больницу, и некоторые события из жизни», - указали в публикации.

Врачи оценивают состояние режиссера как тяжелое. Его до сих пор не перевели из отделения реанимации из-за последствий инсульта. Медики уточнили, что первые недели восстановления являются самыми тяжелыми. Соломина ожидают продолжительный путь реабилитации, занятия речью и ЛФК.

Ранее СМИ сообщали, что у актера парализовало левую сторону тела после инсульта. Специалисты не исключили, что паралич является временным.

Соломина госпитализировали днем 6 ноября. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила «360», что режиссер потерял сознание. На следующий день Михайлова подтвердила, что Соломин перенес инсульт.