05 августа 2024, 23:20

Врачи пообещали Эдварду Билу спасти его ногу от ампутации

РИА «Новости»
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Врачи спасли блогера Эдварда Била от ампутации. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, медики провели ему девять операций, однако инфекция все еще осталась. Сейчас мужчина лежит в общей палате, ему сделали переливание крови.

Ранее появилась информация, что пранкеру могли ампутировать ногу. Как заявлял двоюродный брат интернет-деятеля, врачи сделали все возможное, чтобы этого избежать. На месте перелома появилась большая рана, которая начала гноиться.

Эдварда Била привезли в больницу из следственного изолятора 31 июля. Его состояние стремительно ухудшалось. Адвокат блогера в беседе с 360.ru рассказал, что у его подопечного была температура под 40 градусов.

Больницы Врачи Блогеры Эдвард Бил
05 августа 2024, 19:02
«Только один принц». Наджиев рассказал, как Пугачева рушила его карьеру ради Киркорова
РИА «Новости»
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Народная артистка России Алла Пугачева, будучи в браке с Филиппом Киркоровым, продвигала его на вершины хит-парадов, мешая строить карьеру конкурентам. Об этом заявил в беседе с журналистами «АиФ» певец Игорь Наджиев.

Популярность артиста пришлась на конец 1980-х - начало 1990-х, а потом он перестал появляться на телеэкранах и в сборных концертах. И только спустя более чем 30 лет Наджиева настигла вторая волна успеха. Песня «Ну целуй!» на стихи Сергея Есенина стала популярной в Европе и попала на первые строчки музыкальных чартов.

Наджиев рассказал, что тогда исчез с эстрады не случайно, а по требованию Пугачевой.

«Все произошло из-за моего внешнего сходства и типажа с Филиппом Киркоровым. Поэтому Пугачева отдала приказ: должен быть только один принц на эстраде - Киркоров», - пояснил он.

Артист напомнил, что в те годы Примадонна и Киркоров как раз поженились. Она активно занялась его продвижением, поэтому никакие конкуренты им были не нужны.

Наджиев уточнил, что в 1994 году участвовал в конкурсе «Ялта-Москва-транзит». Все члены жюри были на его стороне, и планировали отдать первое место. Однако на третий тур пришла Пугачева уже с Киркоровым, и Наджиев с первого места моментально рухнул на десятое.

Он подчеркнул, что в то время Пугачева возглавляла шоу-бизнес, решая, кому можно блистать на сцене, а кому - оставаться в тени. Певец добавил, что Примадонна подсылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой.

Филипп Киркоров Концерты Песни Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
05 августа 2024, 17:46
Сын Анджелины Джоли и Питта обеспокоил близких своим безрассудным поведением
Global Look Press
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Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс продолжает восстанавливаться в больнице после ДТП. Его поведение тревожит не только родителей, но и друзей, сообщил источник журналистам Daily Mail.

По данным издания, 20-летний Пакс врезался в машину на своем электровелосипеде. Он упал и сильно ударился головой о землю.

Молодой человек ехал без шлема, поэтому травма оказалась значительной. Пострадавший лежал без сознания, пока на место происшествия не приехали медики.

«Пакс - проблемный ребенок, и Анджелина делает все возможное, чтобы ему помочь», - отметил источник.

По его словам, Пакс уже попадал в аварии, но это не стало для него уроком. Он по-прежнему легкомысленно относиться к вождению и средствам защиты.

«Его друзья обеспокоены, он ведет себя безрассудно», - добавил собеседник издания.

Ранее врачи оценили состояние Пакса как стабильное и планировали на днях выписать. Однако сын голливудских актеров по-прежнему лежит в больнице.

Дети ДТП Брэд Питт Анджелина Джоли
05 августа 2024, 17:16
«Сделала себе подарок». Бородина похвасталась покупкой квартиры в Москве
РИА «Новости»
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Блогер и телеведущая Ксения Бородина стала обладательницей новой квартиры в Москве. О своей крупной покупке она сообщила в социальной сети Instagram*.

«Два месяца назад я сделала себе подарок. Скоро вам буду показывать, как тут все меняется. В Москве буду оставаться чаще. Мне так красиво», - поделилась радостью Бородина.

Сейчас она вместе со своими дочерями живет в загородном доме.

Телеведущая показала видео и фото из нового жилища. На кадрах видно, что квартира находится на высоком этаже, а из окон открывается шикарный вид на парк Победы и «Москва-Сити».

Бородина уже обсудила с дизайнером обстановку, и вскоре ей предстоит пережить ремонтные работы, от которых блогер не в восторге.

«Все обговорили, теперь впереди много работы. Знали бы вы, как я не люблю ремонт, но тут надо собраться», - отметила она.

На днях Бородина приоткрыла тайну над своей личной жизнью, показав фото, на котором она в объятиях молодого человека. Однако имя избранника она решила не озвучивать.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Блогеры Недвижимость Шоу Дом-2 Телевидение Москва Квартиры Покупки
05 августа 2024, 17:07
«Оно меня настигло». Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни
Global Look Press
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Американский режиссер Дэвид Линч заявил, что неизлечимо болен эмфиземой легких. Об этом 78-летний создатель сериала «Твин Пикс» рассказал в интервью журналу Sight & Sound.

«Теперь я привязан к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду», - поделился Линч.

По его словам, из-за болезни он может пройти только небольшое расстояние, прежде чем у него «закончится кислород». Ее причиной стало продолжительное курение.

«Курение было чем-то, что я абсолютно любил, но в итоге оно меня настигло», - посетовал режиссер.

Он добавил, что может вернуться к работе в кино удаленно, однако ему самому это не по душе.

Ранее борющийся с раком шоумен Отар Кушанашвили приступил к съемкам своего шоу. Журналист снял два выпуска во время прохождения курса химиотерапии.

Курение Болезни Кино Режиссер

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