«Стабильное, но пока тяжелое. Буквально час назад был у врача, видел Юрия Дмитриевича, разговаривал с ним, держал за руку», - уточнил он.

Куклачев пояснил, что к артисту в реанимацию никого не пускают, но для сына сделали исключение.

«Пообщавшись с ним, я вижу огонь в его глазах, потенциал движения и планы. Это вселяет доверие и уверенность в то, что он поправится и скоро будет нас радовать собой. Очень надеюсь на это, но пока врачи никаких прогнозов не дают - ни оптимистических, ни других. Только время», - поделился Куклачев.

Он добавил, что если к концу недели отца переведут в общую палату, то это будет большим шагом к его выздоровлению.

На днях Юрий Куклачев перенес операцию, которая длилась три с половиной часа. Врачам пришлось останавливать сердце пациента.