01 марта 2024, 11:01

Врач рассказал о смертельных ошибках Началовой

Global Look Press
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Пять лет назад умерла певица Юлия Началова. Она попала в больницу 11 марта. Врач Василий Шуров рассказал о причинах ее гибели. В интервью «Аргументам и фактам» он заявил, что подагра, с которой боролась артистка, была лишь поверхностным симптомом на фоне более страшной болезни.

Юлия попала к Шурову в клинику за два года до смерти. Врачи выявили, что у нее возникли проблемы с почками. На фоне этого у девушки были проблемы с обменом вещества, а также наблюдалась кристаллизация мочевой кислоты в суставах - симптомы подагры. Однако причины болезни оказались глубже.

Доктор отметил, что исполнительница принимала мочегонные препараты долгие годы. Это было связано с психологическими проблемами по поводу своей внешности, которые возникли после развода с мужем.

Шуров объяснил, что подагра - результат основной проблемы, связанной с недостаточной работой почек. По его словам, врачи выбрали для пациентки оптимальное лечение, ее состояние даже улучшилось. Но возникшие проблемы с ногой, вызванные нагрузкой на мягкие ткани, привели к развитию гангрены, что и привело к летальному исходу.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова посоветовала не заменять привычные сладости на пастилу. По ее словам, переизбыток естественного сахара также увеличивает риск подагры.

Болезни Врачи Интервью Юлия Началова
01 марта 2024, 12:08
«Ничего не знаю об этом». Звезда «Ранеток» отреагировал на сообщения о задержании
РИА «Новости»
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Актер из «Папиных дочек» и «Ранеток» Юрий Яковлев опроверг сообщения, что его задержали с мефедроном в Москве. Об этом он заявил в беседе с «360».

«Вообще ничего не знаю об этом», - сказал Яковлев.

Он заявил, что никакого задержания не было. Его никто не обыскивал, а также никакого отношения к наркотикам он не имеет.

В разговоре с Mash мужчина тоже отрицал, что у него при себе были наркотики. Тем не менее он подтвердил, что патруль обыскивал его, но у него ничего не обнаружили. Помимо этого, он добавил, что не знает, завели ли на него уголовное дело или нет.

Ранее появилась информация, что 22 февраля сотрудники полиции , патрулируя район Ясенево Москвы, заметили 31-летнего актера, который закапывал что-то в сугроб. Оказалось, что в снегу лежал сверток с запрещенным веществом. Предварительно, им оказался мефедрон. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

Наркотики Задержания Уголовное дело Актеры
01 марта 2024, 12:01
Нюша появилась на вечеринке без обручального кольца
РИА «Новости»
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Певицу Нюшу заметили без обручального кольца на светской вечеринке. Слухи о возможном разводе между исполнительницей и бизнесменом Игорем Сивовым начали распространяться еще в 2023 году, отметил портал Super.

Тогда фанаты отметили, что певица внезапно сменила имидж и отпраздновала Новый год без своего супруга. Подозрения поклонников окрепли, когда они не заметили на фотографиях артистки обручального кольца.

Директор исполнительницы поспешил заверить, что для беспокойства нет оснований, а вскоре и сама Нюша опровергла слухи, поделившись совместным снимком с супругом.

Однако на мероприятии «Проводы зимы: Super x VK» Нюша снова появилась без обручального кольца. Теперь отсутствие кольца артистка и ее менеджер комментировать отказались.

По данным Super, в СМИ появилось фото мужа певицы в объятиях другой женщины. Ранее Нюша упоминала, что муж был неверен и во время ее беременности. Она также призналась, что не планировала второго ребенка.

Семья Музыка
01 марта 2024, 11:57
«Устал опровергать, что я не труп». Стало известно о состоянии Бари Алибасова
Global Look Press
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Продюсера группы «На-На» и музыкант Бари Алибасова выписали из больницы. Сейчас он чувствует себя хорошо и скоро продолжит работу, сообщила в беседе с «360» его супруга Елена.

«Хорошо. Уже пищит забери у меня телефон. Говорит, я уже устал опровергать, что я не труп. Мы уже вчера сбежали [из больницы]», - рассказала супруга.

Собеседница «360» уточнила, что врачи напомнили не забывать пить витамины. Однако их семью это указание особо не касается, потому что они заранее - с ноября - задумываются об этом. А по началу весны пропивают необходимые добавки.

Она также добавила, что начало марта у артиста уже расписано. По плану, его ждут съемки в художественном фильме и другие проекты.

Бари Алибасов попал в больницу в воскресенье, 25 февраля. Тогда его жена рассказала «360», что они просто «решили перестраховаться». Позже появилась информация, что продюсера перевели в реанимацию.

Больницы Бари Алибасов
01 марта 2024, 11:37
«Для меня странно». Бузова заявила, что ей стыдно за Ивлееву
Global Look Press
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Телеведущая и блогер Ольга Бузова рассказала, что ей стыдно за блогера Анастасию Ивлееву, которая впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному совету. Свое мнение она высказала в сторис в Instagram*.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Бузова объяснила, что она смотрела послание президента, а потом постепенно начала знакомиться с высказываниями своих коллег о мероприятии. Она возмутилась, что Ивлеева - человек, которого считают лидером мнений, не интересовалась политикой страны до сих пор.

«Для меня странно, когда осознанный человек, которому за 30, впервые в жизни смотрит обращение президента, живя в нашей стране», - заявила Бузова.

Незадолго до этого Анастасия Ивлеева поделилась, что сейчас старается погрузиться в вопросы, которыми она не интересовалась до этого, поэтому она впервые посмотрела церемонию. Кроме того, она подчеркнула, что уже решила за кого будет голосовать.

Ранее Бузова назвала ревностью обвинения в алкоголизме со стороны продюсера Нателлы Крапивиной.

Ольга Бузова Блогеры Анастасия Ивлеева

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