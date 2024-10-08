Врач рассказал, как Сергею Жукову живется без пупка

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков перенес некроз и лишился пупка. Хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщил Life.ru , что отсутствие пупочной впадины вряд ли вызвало у него проблемы в повседневной жизни.

По его словам, обычно в пупочной грыже хирурги находят участок кишечника или петлю сальника. Умнов сообщил, что этот недуг могут вызвать две группы факторов - предрасполагающие и производящие.

«К первым относится слабость соединительной ткани и наличие слабого места передней брюшной стенки, в данном случае - пупочное кольцо. Производящими факторами называют запоры, тяжелый физический труд, повышение внутрибрюшного давления», - сказал он.

Хирург заявил, что во внеутробной жизни пупочная впадина никак не связана с дыханием или питанием человека. Поэтому Умнов допустил, что отсутствие пупка не принесло певцу серьезных неудобств.

Жуков рассказал о проблемах со здоровьем в программе НТВ «Секрет на миллион». Он поздно обратился к врачу, и на месте пупочной грыжи развился некроз тканей. Хирурги провели певцу несколько операций, и он остался без пупка.