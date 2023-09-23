Врач назвал количество перенесенных Костомаровым больших операций
Олимпийский чемпион Роман Костомаров в общей сложности перенес 16 больших операций. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщил руководитель центра анестезиологии-реаниматологии больницы в Коммунарке Дмитрий Костин.
К лечению спортсмена привлекли большое количество специалистов, лидеров в своей области. Медики были абсолютно честны перед Костомаровым и его близкими, когда сообщили о необходимости ампутировать стопы.
«Роман принял решение достойно», - сказал Костин.
Фигуристу проводили этапные операции, поскольку сразу нельзя было ампутировать все конечности. Каждую перевязку можно считать операцией, добавил врач. Всего медики осуществили 16 больших вмешательств.
Ранее Костомаров рассказал о своих переживаниях после ампутации конечностей. Он признался, что после операций ему было очень тяжело.