«Так как возразить противной стороне нечего, то все доводы сводятся к „голой вечеринке“ и ситуации в стране. Но „голая вечеринка“ была после интервью Успенской, в котором она наговорила гадостей. А ситуация в стране, во-первых, не запрещает судиться, во-вторых, не позволяет оскорблять людей», - прокомментировал адвокат.

Адвокат Елена Сенина, представляющая интересы Успенской, ранее обещала представить суду доказательства того, что у певицы были основания для того, чтобы дать такую оценку Киркорову. Однако защитница, по словам Добровинского, пыталась свести все на «голую вечеринку», чем «раздражала суд».

«И судья отверг ее выступление - сначала было „выступление“ Успенской на интервью, потом вечеринка», - поделился Добровинский.

Причиной для подачи иска стало интервью, которое Успенская дала журналистке и блогеру Алене Жигаловой в октябре 2023 года. Она рассказывала, что ее коллега недостойно себя ведет, избил женщину и вообще не умеет дружить. Киркоров потребовал от Успенской компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, а также выплаты понесенных судебных расходов, составивших около двух миллионов рублей. Но певица проигнорировала первое заседание по делу.

Поп-король признался, что близко общался и даже дружил с Успенской. Он крайне трепетно относился к подруге, как и ко всем своим друзьям женского пола, но артистка стала пользоваться своим положением и клянчить у него подарки.