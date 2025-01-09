Возлюбленная Лепса похвасталась фигурой в откровенном бикини

Избранница артиста отправилась на новогодние каникулы в Таиланд. Для съемки на острове Пхукет 18-летняя Киба выбрала золотистый купальник без бретелей. Образ она дополнила белой ковбойской шляпой и солнцезащитными очками.

«Еще один день в раю», - подписала серию снимков возлюбленная Лепса.

В октябре музыкант признался, что не уверен в долгосрочности романа с Авророй. Он, однако, заявил, что готов дождаться ее из Лондона, где она сейчас учится.

Лепс уточнил, что хотел бы построить с ней близкие отношения и назвал их отношения не просто дружескими. Разницу в возрасте между ними артист тогда охарактеризовал как «огромную».

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