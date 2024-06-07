Возлюбленная Харламова впервые оказала фото со свадьбы

В кадр попала ваза с белыми пионами, коробка для обручальных колец и фотография, на которой Ковальчук стоит в обнимку с Харламовым. Подписчики в комментариях поздравили актрису со свадьбой.

В начале мая Гарик Харламов спровоцировал слухи о помолке с Ковальчук. Он выложил в социальных сетях ролик, показав кольцо на безымянном пальце своей избранницы, и подписал публикацию словами «Тили-тили-тесто».

Позже в СМИ появились сообщения, что третий раз жениться Харламов решил под давлением своей матери. Юморист опроверг эти слухи и назвал их «лютой чушью».

В ноябре прошлого года Гарик Харламов говорил, что пока не готов узаконить отношения с Екатериной Ковальчук и даже не думает о новом браке.

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