Войтенко рассказал о состоянии певца Кунгурова перед смертью

Войтенко рассказал, что был знаком с погибшим около 20 лет. Он долго поддерживал дружеские отношения с Кунгуровым. В начале карьеры музыкант даже помогал певцу с продвижением в музыкальной индустрии.

«У меня продюсерский центр, мы делали ему репертуар. Тогда Женя и в проект попал на Первый канал на „Голос“. Мы достаточно плотно занимались его раскруткой», - отметил Войтенко.

После участия Кунгурова в шоу «Голос» между друзьями временно произошел разлад, однако последние два года они дружили. Певец сам извинился перед другом. Войтенко отметил, что в это время поводов для беспокойства артист не подавал.

«И у меня было впечатление, что у него все в порядке. Ничего не предвещало. В последний раз мы пели вместе в Кремле, все было нормально. Я не заметил таких моментов, что могло бы насторожить», - сообщил он.

Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой вечером 8 апреля. Спасатели нашли тело звезды у его дома в Пресненском районе Москвы.