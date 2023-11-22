Вован и Лексус разыграли певца Шарлота и заставили спеть гимн Украины

«Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речевку о „москалях“, думая, что с ним разговаривает „Зеленский“», - указали в сообщении.

В видеоролике Зеленского изобразил загримированный блогер Макс Комикадзе (Вусал Филимонов). Он спросил у Шарлота, готов ли тот спеть украинский гимн, на что певец ответил утвердительно.

После исполнения гимна «Зеленский» попросил Шарлота попрыгать со словами: «Кто не скачет - тот москаль», тот сразу же согласился. Полное видео розыгрыша пранкеры пообещали показать в ближайшее время Ранее СМИ сообщили, что 24-летний певец вернулся в Россию после эмиграции, где успел демонстративно сжечь российский паспорт. Когда полицейские задержали исполнителя, тот извинился за поступок. Суд Санкт-Петербурга арестовал певца Эдуарда Шарлота на 13 суток по статье о нарушении общественного порядка. В середине ноября певец попросил поклонников из Армении помочь ему деньгами на билет в Россию.