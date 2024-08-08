08 августа 2024, 13:00

«Вот вам и Ницца». Невесту Лепса обокрали в Европе

Global Look Press
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Избранницу певца Григория Лепса Аврору Кибу обокрали в Европе. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Не успела приземлиться и доехать домой, как оранжевый пакет уже украли - вот вам и Ницца. Тапки были и сплыли», - посетовала она.

Девушка призвала подписчиков быть аккуратнее и бдительнее.

Киба лишилась дизайнерской обуви бренда Hermès, которую купила в аэропорту Стамбула. Примерная цена похожей пары тапок на официальном сайте фирмы составляет 1275 долларов.

Недавно Лепс поделился с поклонниками фотографией, на которой он запечатлен в обнимку с Кибой во время отдыха в Турции. Артист был в голубой рубашке с короткими рукавами и очках обнимает, а его 18-летняя спутница - в черном платье с открытыми плечами.

Европа Кражи Григорий Лепс
08 августа 2024, 13:41
Дантиста Канье Уэста обвинили в поставках рэперу веселящего газа
Global Look Press
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Бывший руководитель команды американского рэпера Канье Уэста Майло Ианнопулос обвинил зубного врача артиста в том, что тот занимался поставками веселящего газа для него. Об этом сообщили журналисты TMZ.

По данным издания, экс-помощник певца обратился в Калифорнийский стоматологический совет с требованием проверить врача на снабжение клиентов закисью азота для немедицинских целей.

Ианнопулос утверждает, что Коннелли каждый месяц продавал рэперу газ за наличные и получал за это свыше 50 тысяч долларов. У Уэста появилась зависимость. Он употреблял его перед собраниями и раздавал странные указания. Настроение рэпера под влиянием газа становилось непредсказуемым.

В свою очередь, представитель Коннелли заявил, что стоматолог отрицает все обвинения. Врач назвал ситуацию «не только фактически неверной, но и намеренно вводящей в заблуждение».

По словам представителя дантиста, специалист соблюдает этические и правовые стандарты, а также старается обеспечить своим пациентам высокий уровень ухода.

Недавно стало известно, что Уэст держит в жестких рамках свою супругу, модель Бьянку Цензори. Он контролирует полностью ее жизнь , включая время для сна и рацион питания.

Наркотики Врачи Канье Уэст Шоу-бизнес
08 августа 2024, 13:36
Мать детей Дурова объяснила, почему бизнесмен не женился на ней
Global Look Press
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Мать троих детей от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар объяснила, почему бизнесмен не женился на ней. Об этом она рассказала изданию StarHit.

«Да, причины были у Павла, опасения по поводу вероятности раздела совместного нажитого имущества в случае возможного развода в будущем», - поделилась Болгар.

Женщина отметила, что спустя время причины не вступать в брак появились и у нее. При этом дети официально носят фамилию отца.

Болгар также выразила сожаление после заявление Дурова о том, что он является донором спермы и может быть отцом более 100 детей. По ее мнению, бизнесмен не принимает во внимание чувства родных детей, которые могут столкнуться с насмешками.

«Быть донором в любом медицинском аспекте похвально. Однако это не отменяет истинной миссии родительства - поддерживать своих детей и ограждать их от информации, которая может ранить их чувства», - заключила она.

Медицинский юрист Ирина Гриценко рассказала, что Дурова как донора спермы нельзя считать отцом. Когда мужчина сдает свой биологический материал, прекращаются его права и претензии на возможного ребенка.

Дети Брак Павел Дуров
08 августа 2024, 11:55
Домработницу в придачу. В Подмосковье для аренды выставили особняк Пугачевой
РИА «Новости»
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Особняк народной артистки России Алла Пугачевой начали сдавать в аренду в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, дом, который певица переписала на своего внука Никиту Преснякова, за год так и не смогли продать. При этом его цена опустилась практически до 150 миллионов рублей.

За последние шесть месяцев стоимость особняка площадью 760 квадратных метров подскочила на 20 миллионов рублей. При этом в прошлом году за него планировали выручить 225 миллионов рублей.

Теперь трехэтажный дом с личным причалом и большим земельным участком решили сдать в аренду за два миллиона рублей в месяц. Потенциальным жильцам предлагается бонус в виде управляющей, которая будет заниматься стиркой, уборкой и прочими бытовыми делами за 90 тысяч рублей в месяц.

Недавно жительница поселка рассказывала журналистам, что Пугачева практически не появляется на даче. По словам соседей, участок выглядит заброшенным , возможно, потому что артистка не дает денег внуку на садовника.

Недвижимость Алла Пугачева Шоу-бизнес
08 августа 2024, 11:15
Бенгальские огни и выступление Павлиашвили. Харламов и Ковальчук сыграли свадьбу
Global Look Press
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Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук закатили свадебное торжество в поместье Agalarov Estate. Об этом сообщили журналисты Super.ru.

По данным издания, пышная свадьба состоялась спустя два месяца после официальной росписи.

Молодоженов пришли поздравить такие популярные артисты, как Тимур Батрутдинов, Андрей Бебуришвили, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Сергей Бурунов. Сосо Павлиашвили исполнил для гостей и жениха с невестой свой хит «Небо на ладони».

На Ковальчук было белое облегающее платье, а жених предпочел для праздника черный брючный костюм и белую футболку.

Актриса и юморист кружились в танце под звуки классической музыки, а гости в этот момент зажгли множество бенгальских огней.

В июне Харламов и Ковальчук отдыхали в Сочи вместе с мамой юмориста Натальей. В соцсетях она показала фото с невесткой, подписав его «Люди в белом».

Свадьбы Гарик Харламов Актеры Шоу-бизнес

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