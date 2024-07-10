«Воспользовались мной». Шэрон Стоун осталась без имущества после инсульта

«За это время люди воспользовались мной. Когда я вернулась, то с моего банковского счета все пропало. Мой холодильник, телефон - все было оформлено на других людей», - призналась звезда «Основного инстинкта».

Она уточнила, что в общей сложности потеряла 18 миллионов долларов, которые она накопила за свою творческую деятельность.

Стоун отметила, что отпустила ситуацию и призвала всех никогда не держаться за прошлое, не злиться и не горевать. В противном случае негативные эмоции навсегда останутся с человеком.

Актрисе потребовалось восемь лет, чтобы полностью восстановиться после инсульта, который разбил ее в 2001 году.

По словам Стоун, болезнь полностью изменила ее работу мозга и мышление.

«Один буддийский монах сказал мне, что я реинкарнировалась в том же теле. Я девять дней истекала кровью, что сдвинуло мой мозг вперед - он располагался не так, как раньше. Тогда все изменилось: мое обоняние, зрение и осязание. Я не могла читать несколько лет», - объяснила она.

Недавно вышел документальный фильм о канадской певице Селин Дион «Я Селин». В нем артистка рассказала о своей болезни - «синдроме мышечной скованности».