10 июля 2024, 12:47

«Воспользовались мной». Шэрон Стоун осталась без имущества после инсульта

Global Look Press
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Актриса Шэрон Стоун, когда восстанавливалась после инсульта, лишилась всего имущества. Об этом она рассказала журналистам в The Hollywood Reporter.

«За это время люди воспользовались мной. Когда я вернулась, то с моего банковского счета все пропало. Мой холодильник, телефон - все было оформлено на других людей», - призналась звезда «Основного инстинкта».

Она уточнила, что в общей сложности потеряла 18 миллионов долларов, которые она накопила за свою творческую деятельность.

Стоун отметила, что отпустила ситуацию и призвала всех никогда не держаться за прошлое, не злиться и не горевать. В противном случае негативные эмоции навсегда останутся с человеком.

Актрисе потребовалось восемь лет, чтобы полностью восстановиться после инсульта, который разбил ее в 2001 году.

По словам Стоун, болезнь полностью изменила ее работу мозга и мышление.

«Один буддийский монах сказал мне, что я реинкарнировалась в том же теле. Я девять дней истекала кровью, что сдвинуло мой мозг вперед - он располагался не так, как раньше. Тогда все изменилось: мое обоняние, зрение и осязание. Я не могла читать несколько лет», - объяснила она.

Недавно вышел документальный фильм о канадской певице Селин Дион «Я Селин». В нем артистка рассказала о своей болезни - «синдроме мышечной скованности».

Болезни Голливуд Актеры
10 июля 2024, 14:06
Алсу нашла новую любовь после расставания с мужем
Global Look Press
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У певицы Алсу налаживается личная жизнь — она встретила нового избранника. Об этом журналистам kp.ru сообщил инсайдер.

У певицы Алсу налаживается личная жизнь - она встретила нового избранника. Об этом журналистам kp.ru сообщил инсайдер.

«Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь», - заявил он.

Источник пояснил, что из-за появившегося мужчины Абрамов намерен после развода отдать певице 2,5 миллиарда рублей активами и имуществом. Он хочет, чтобы потом деньги перешли детям, а не любовнику Алсу.

Сама артистка желает забрать эту сумму деньгами. При этом, по словам собеседника издания, Алсу планирует получить от Абрамова намного больше заявленной суммы.

Алсу подала на развод в конце мая. Предположительно, супруги расстались из-за измены Абрамова. Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что Алсу очень страдала, когда узнала о романе мужа на стороне.

Алсу Громкие разводы Шоу-бизнес
10 июля 2024, 13:19
«Ее же слова». Поплавская предложила оставить надпись на могиле Пугачевой
РИА «Новости»
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Актриса и телеведущая Яна Поплавская остро отреагировала на высказывание народной артистки России Аллы Пугачевой о ракетном ударе по киевской больнице. В своем Telegram-канале она предложила вариант надписи на могиле певицы.

«Когда АБ отдаст душу, на ее могиле напишем ее же слова. И ниже допишем слова Марии Захаровой», - пообещала Поплавская.

Она также пожелала Пугачевой изменить позицию.

«Дай Бог здравия болящим, дай ума скудоумным. Верни совесть ее потерявшим и продавшим», - написала актриса.

Накануне Пугачева разместила в соцсетях снимок пострадавшего украинского ребенка после ракетного удара по детской больнице Охматдет в Киеве. Примадонна добавила подпись со словами, что Бог терпелив, но предел есть у всего. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова ответила, что Бог разберется сам, без рекомендаций артистки.

Мария Захарова Россия Алла Пугачева Шоу-бизнес Яна Поплавская
10 июля 2024, 12:22
Канье Уэст захотел уйти со сцены
Global Look Press
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Рэпер Канье Уэст решил закончить творческую деятельность. Такое предположение сделали журналисты Daily Mail после опубликованного в соцсетях исполнителем Rich The Kid поста.

Рэпер разместил в своем аккаунте скриншот переписки с пользователем под именем «Йе».

«Я ухожу из профессиональной музыки. Не знаю, что еще делать», - написал, предположительно, Уэст.

Rich The Kid ответил коллеге, что еще не пришло время ему уходить на пенсию.

Переписка двух музыкантов быстро распространилась по Сети. Тогда Rich The Kid решил удалить этот пост. Сам Уэст пока официально не высказывался по поводу своего желания покинуть сцену.

Фанаты предположили, что переписка рэперов - пиар перед выходом нового альбома Уэста.

Недавно Канье приезжал в Москву на день рождения к дизайнеру Гоше Рубчинскому. Музыкант запланировал осенью вернуться в столицу России с концертом.

Концерты Канье Уэст Шоу-бизнес
10 июля 2024, 10:50
Осуждавший СВО Меладзе резко изменил позицию
Global Look Press
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Певец Валерий Меладзе, проживающий в Испании, решил отказаться от своих слов в поддержку Украины и вернуться в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, артист недавно навещал родных в Москве и улаживал рабочие вопросы. Также он побывал в грузинском ресторане на Рублевке.

Источник из окружения Меладзе уточнил журналистам, что певец поделился с близкими планами на будущее. В частности, артист заявил, что намерен вернуться в Россию.

Осуждавший СВО Меладзе объяснил родне, что не поддерживал Украину, а фраза «героям слава», которую он произнес во время концерта в Дубае - дело рук провокаторов.

В июне у Меладзе появился первый внук. Дочь артиста Софико родила мальчика в подмосковной клинике.

Концерты Россия Валерий Меладзе Шоу-бизнес

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