«Восхищаемся тобой». Глюкоза поздравила дочь с 17-летием

Лидия Чистякова-Ионова, также известная под сценическим именем Рей, отметила праздник в Италии. Мать и дочь сфотографировались вместе на фоне горных ландшафтов.

«Мы такие разные, но я вижу в этом только красоту! Самое важное счастье для родителей - это наблюдать за развитием личности своего ребенка! Мы очень гордимся тобой и восхищаемся тем, как ты двигаешься вперед, какие цели ставишь перед собой», - написала Глюкоза.

Лидия активно работает над своей музыкальной карьерой. Она выпускает песни, выступает с концертами и даже озвучивает мультфильмы.

Продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк’oZa без самой Глюкозы. Поклонники предположили, что новым голосом стала Екатерина Мизулина.