19 марта 2024, 13:29

«Вообще отдых сейчас». Лепс расстался с 20-летней возлюбленной

Читайте нас в: Google Новости

Российский певец Григорий Лепс признался, что его сердце опять свободно. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ он рассказал о расставании с возлюбленной.

«У меня вообще отдых сейчас. Как перед работой можно любовью заниматься», - сказал Лепс.

Раньше артист заявлял о намерении воспитывать совместных детей с 20-летней избранницей.

В 2021 году певец разорвал отношения с супругой Анной Шаплыковой. Они прожили в браке 20 лет.

От Шаплыковой у Лепса трое детей - дочери Ева и Николь, а также сын Иван. В первом браке у артиста есть дочь Инга Лепс. С бывшей женой Анной Лепс остался в дружеских отношениях.

Ранее Григорий Лепс отсудил 18 тысяч рублей за несвоевременно привезенную закуску. При этом компания артиста изначально рассчитывала на 212 тысяч рублей компенсации от подрядчиков за сорванные сроки по поставкам.

Семья Музыка Шоу-бизнес
19 марта 2024, 11:54
Покинувшая РФ звезда «Фабрики» вернулась в страну на заработки
Читайте нас в: Google Новости
Бывшая солистка группы «Фабрика» Александра Савельева решила вернуться из Израиля в Россию на заработки. Она планирует выступать на корпоративах и юбилеях, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, певица готова работать на частных вечеринках за 600 тысяч рублей. Программа длится 45 минут, в нее входит концерт с собственными песнями Савельевой и хитами «Фабрики».

Shot уточнил, что в мае артистка выступит на московских площадках - либо в клубе «16 тонн», либо в баре «Мумий тролль».

Журналисты также раскрыли скромный райдер Савельевой, который подразумевает несколько нарезок, бутылку виски Jack Daniels и куриный бульон или овощной суп.

Последние несколько лет Савельева большую часть времени проживала в Израиле вместе с супругом Кириллом Сафоновым, которого требовали включить в список иноагентов и проверить на спонсирование ВСУ из-за его постов в соцсетях. На днях артистка вернулась с сыном в Москву.

Ранее гендиректор телеканала «Муз-ТВ» Захар Бабин намекнул о возможном возвращении на экраны шоумена Дмитрия Нагиева. Артист может стать ведущим «Премии МУЗ-ТВ 2024».

Концерты Музыка Шоу-бизнес
19 марта 2024, 09:54
Маск признался в употреблении запрещенного в России вещества
Читайте нас в: Google Новости
Бизнесмен Илон Маск объявил об употреблении кетамина. В интервью телеведущему Дону Лемону владелец X (бывшего Twitter) рассказал о лечении депрессии и встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщил CNN.

«Бывают моменты, когда у меня в мозгу возникает своего рода негативное химическое состояние, вроде депрессии, или депрессия, которая не связана с какими-либо негативными новостями. И кетамин помогает вывести человека из негативного настроения», - сказал он.

Илон Маск заверил, что получал наркотический препарат по рецепту врача и прибегал к нему примерно раз в две недели. Он заявил, что не смог бы принять слишком большую дозу - при 16-часовом графике работы, по его словам, нужно оставаться в ясном уме.

Дон Лемон спросил бизнесмена о встрече с Дональдом Трампом. Илон Маск сказал, что виделся с ним, но опроверг слух о финансировании его выдвижения. Он допустил, что выделит деньги на последнем этапе предвыборной кампании.

В России кетамин внесли в список психотропных веществ. Он имел снотворный и галлюциногенный эффект, использовался в ветеринарии. Следы этого наркотика нашли в организме актера Мэттью Перри , который умер в 2023 году в возрасте 54 лет.

Наркотики Лекарства Дональд Трамп Илон Маск
19 марта 2024, 04:39
Наташа Королева кардинально изменила образ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На церемонии вручения премии «Виктория» певица Наташа Королева предстала в новом образе. Артистка надела ярко рыжий парик и розовый брючный костюм, об этом написал сайт телеканала «Муз-ТВ».

Парик кардинально изменил внешность певицы. Вместе с яркой сверкающей майкой и костюмом Королева выглядела значительно моложе своих лет.

Публике понравились перемены в образе артистки. Поклонники уверены, что этот эксперимент станет отправной точкой для перемен в гардеробе певицы.

В середине февраля стало известно, что Наташа Королева за границей «подцепила» какую-то загадочную болезнь. Певица навещала родственников в США. Королева не стала комментировать сообщения о своем здоровье.

Мода Одежда Музыка
19 марта 2024, 03:54
Певица Любовь Успенская получила российское гражданство
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Исполнительница русского шансона Любовь Успенская получила российское гражданство. Об этом РИА «Новости» сообщил ее концертный директор Александр Дугин.

«Да, она получила российское гражданство», - подтвердил собеседник агентства.

Успенская - уроженка Киева. Российского гражданства у нее не было, несмотря на длительную концертную деятельность в РФ. У певицы также есть американское гражданство.

В конце февраля Успенская исполнила песню на слова Марии Захаровой. Композиция под названием «Сила моя со мной» прозвучала на концерте в честь 70-летия певицы в «Крокус Сити Холл». По признанию артистки, песня стала гимном всех ее прожитых лет и творчества.

Концерты Песни Россия Киев Любовь Успенская

Новости по теме